وزير صحة بريطانيا: الوفيات قد تصل إلى ألف حالة يوميًا مع اقتراب عيد الفصح

لندن أ ش أ

قال وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، اليوم الجمعة، إن تفشى فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) سيصل إلى ذروته فى بريطانيا بحلول عيد الفصح الموافق 12 أبريل الجاري.

واقترح هانكوك، فى تصريحات نقلتها صحيفة (الاندبندنت) البريطانية، أن ذروة الوباء قد تكون خلال أسابيع، وأن هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية تستعد لارتفاع فى عدد الوفيات يصل إلى ألف حالة وفاة فى اليوم الواحد ، أو أسوأ من ذلك فى الفترة السابقة لعيد الفصح.

وأكد استعداد قطاع الصحة البريطانى لهذا الوضع أو أى سيناريو أسوأ من ذلك لأنه يريد أن يضمن أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية مستعدة لكل النتائج المحتملة.

وتنبأ نموذج وضعته الحكومة وخبراء الصحة العامة في بريطانيا بحدوث زيادة يومية بطيئة في حالات الإصابة بفيروس "كورونا" حتى يزداد عدد الإصابات بشكل كبير مرة أخرى، ما يُعرف بذروة التفشي.

وأشارت الصحيفة إلى أن 163 ألفًا و194 بريطانيًا خضعوا لاختبار الكشف عن الإصابة بفيروس "كورونا"، ما يعد 0.2% من إجمالي عدد سكان بريطانيا، وتوفي 2921 شخصًا في المستشفيات.