اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 أبريل 2020 02:31 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية اليونانى: تركيا استغلت المهاجرين لأغراض سياسية

الجمعة، 03 أبريل 2020 01:38 م
وزير الخارجية اليونانى: تركيا استغلت المهاجرين لأغراض سياسية وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس، اليوم الجمعة، إن تركيا استغلت يأس المهاجرين لأغراض سياسية، كما طالبت باستمرار تواجد بعثة المهاجرين التابعة لحلف الشمال الأطلسى (ناتو) فى بحر إيجة، وأضاف دندياس، فيما يخص أزمة المهاجرين الراهنة على طول حدود نهر إيفروس، "من الواضح أنه تم كشف تركيا أمام الرأى العام العالمى، لاشك أن تدفقات المهاجرين هذه كانت مدبرة بالكامل ومعززة من قبل الجانب التركي"، حسبما نقلت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية.
 
وأشار دندياس، إلى إسهام الناتو فى الجهود الرامية إلى وقف الإتجار غير المشروع والهجرة غير الشرعية فى بحر إيجة، قائلًا إن مواصلة الحلف عملياته حتى بغرض مراقبة الوضع كان أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لليونان.
 
و كانت وزارة الخارجية اليونانية، قد أعلنت في وقت سابق، أن تركيا تعمل على تقويض الاستقرار فى بحر إيجة ومنطقة شرق البحر المتوسط.
 
وذكرت الوزارة، فى بيان نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية يوم الأربعاء الماضى، أن تركيا تصر على عدم الاعتراف بجمهورية قبرص التى هى عضو فى الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة، وكذلك عدم الاعتراف بالحقوق السيادية للجزر اليونانية، وتصر أيضا على الانتهاك الصارخ للقانون الدولى للبحار.
 
وأكد الوزارة أن اليونان ستحافظ على احترام القانون الدولى باعتباره أساس السلام والاستقرار فى جميع أنحاء العالم، وأن اليونان ستواصل المطالبة باحترام حقها السيادى فى المنطقة الاقتصادية الخاصة، والتأكيد على أن الاتفاقيات غير القانونية والباطلة لن يكون لها أى تأثير قانوني.
 

اليونان

الخارجيه اليونانيه

تركيا

المهاجرين

ازمه المهاجرين

ناتو

حلف شمال الاطلسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

اليونان تضع مخيم للاجئين قيد الحجر الصحي بعد إصابة 20 لاجئًا بفيروس كورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 03:55 م

اليونان تفرض الحجر الصحى على مخيم بعد تأكد إصابة مهاجرين بكورونا

الخميس، 02 أبريل 2020 09:44 ص

"فاينانشيال تايمز": اليونان تعلن عن أول إصابة "كورونا" فى مخيمات اللاجئين

الأربعاء، 01 أبريل 2020 07:35 م

اليونان تفرض حظر تجوال فى 5 مناطق شمالى البلاد

الثلاثاء، 31 مارس 2020 10:43 م

ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى اليونان لـ 1156

الأحد، 29 مارس 2020 06:40 م

حالات الإصابة بفيروس كورونا تتجاوز 1000 فى اليونان

السبت، 28 مارس 2020 07:35 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
6 توجيهات من النائب العام للنيابات لمواجهة خرق حظر التجول واحتكار السلع

6 توجيهات من النائب العام للنيابات لمواجهة خرق حظر التجول واحتكار السلع

إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إسرائيل تعزل بلدة بنى براق وتعلنها منطقة محظورة بعد تفشى كورونا

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

إغلاق كلى للمحال والمطاعم.. الداخلية تظهر العين الحمراء للمخالفين وتحرر مخالفات لـ325 محلا و65 مركزا تعليميا.. حملات رقابية على الأسواق لضبط الأسعار وتحرير 173 قضية احتكار أغذية وكحول وكمامات

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

شاهد.. حسام غالى يستعرض مهاراته الكروية فى حديقة منزله

شاهد.. حسام غالى يستعرض مهاراته الكروية فى حديقة منزله

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات أعلى الدائرى منعا للزحام

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات أعلى الدائرى منعا للزحام

للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

انتهاء تاسع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

انتهاء تاسع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مناسبة

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مناسبة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة