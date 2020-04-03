وزير الخارجية اليونانى: تركيا استغلت المهاجرين لأغراض سياسية

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قال وزير الخارجية اليونانى نيكوس دندياس، اليوم الجمعة، إن تركيا استغلت يأس المهاجرين لأغراض سياسية، كما طالبت باستمرار تواجد بعثة المهاجرين التابعة لحلف الشمال الأطلسى (ناتو) فى بحر إيجة، وأضاف دندياس، فيما يخص أزمة المهاجرين الراهنة على طول حدود نهر إيفروس، "من الواضح أنه تم كشف تركيا أمام الرأى العام العالمى، لاشك أن تدفقات المهاجرين هذه كانت مدبرة بالكامل ومعززة من قبل الجانب التركي"، حسبما نقلت صحيفة (كاثيميريني) اليونانية.

وأشار دندياس، إلى إسهام الناتو فى الجهود الرامية إلى وقف الإتجار غير المشروع والهجرة غير الشرعية فى بحر إيجة، قائلًا إن مواصلة الحلف عملياته حتى بغرض مراقبة الوضع كان أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لليونان.

و كانت وزارة الخارجية اليونانية، قد أعلنت في وقت سابق، أن تركيا تعمل على تقويض الاستقرار فى بحر إيجة ومنطقة شرق البحر المتوسط.

وذكرت الوزارة، فى بيان نقلته صحيفة "كاثمريني" اليونانية يوم الأربعاء الماضى، أن تركيا تصر على عدم الاعتراف بجمهورية قبرص التى هى عضو فى الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة، وكذلك عدم الاعتراف بالحقوق السيادية للجزر اليونانية، وتصر أيضا على الانتهاك الصارخ للقانون الدولى للبحار.

وأكد الوزارة أن اليونان ستحافظ على احترام القانون الدولى باعتباره أساس السلام والاستقرار فى جميع أنحاء العالم، وأن اليونان ستواصل المطالبة باحترام حقها السيادى فى المنطقة الاقتصادية الخاصة، والتأكيد على أن الاتفاقيات غير القانونية والباطلة لن يكون لها أى تأثير قانوني.