وزارة الصحة التركية تسجل 69 حالة وفاة جديدة بكورونا وحصيلة الوفيات 425

كتب: أحمد جمعة

أعلنت وزارة الصحة التركية، الجمعة، تسجيل 69 وفاة بفيروس كورونا يرفع إجمالي الوفيات إلى 425.

وأكد وزير الصحة التركى في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، أن أنقرة قامت بإجراء 16 ألفا و160 اختبار كورونا في يوم واحد ليرتفع إجمالي الاختبارات إلى 140 ألفا و716.

وكانت الجمعية الطبية التركية (TTB)، قالت أن تاشي أوغلو قد أصيب بالفيروس أثناء علاج أول مريض مصاب بفيروس كورونا في البلاد.