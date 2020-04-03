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وزارة الصحة التركية تسجل 69 حالة وفاة جديدة بكورونا وحصيلة الوفيات 425

الجمعة، 03 أبريل 2020 07:21 م
وزارة الصحة التركية تسجل 69 حالة وفاة جديدة بكورونا وحصيلة الوفيات 425 أردوغان وكورونا
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت وزارة الصحة التركية، الجمعة، تسجيل 69 وفاة بفيروس كورونا يرفع إجمالي الوفيات إلى 425.

 

وأكد وزير الصحة التركى في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، أن أنقرة قامت بإجراء 16 ألفا و160 اختبار كورونا في يوم واحد ليرتفع إجمالي الاختبارات إلى 140 ألفا و716.

 

وكانت الجمعية الطبية التركية (TTB)، قالت أن تاشي أوغلو قد أصيب بالفيروس أثناء علاج أول مريض مصاب بفيروس كورونا في البلاد.

 

وأشارت الجمعية التركية، إلى أنه تم وضع تاشي أوغلو، 67 عاما، تحت الحجر الصحي في 16 مارس بعد ظهور أعراض الفيروس. بعد ذلك، أعلن نجله أنور تاشي أوغلو على وسائل التواصل الاجتماعي أن اختبار والده كان إيجابي، لكن حالته الصحية لم تكن خطيرة. لكن يبدو أن حالته الصحية قد تدهورت قبل وفاته. 

 

أعلن وزير الصحة التركى فخر الدين قوجه في الأول من أبريل أن ما مجموعه 601 من العاملين في مجال الرعاية الصحية أصيبوا بالفيروس حتى الآن في تركيا.

 

 


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