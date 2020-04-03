وزارة التضامن تعقم وتطهر جميع دور الأيتام على مستوى الجمهورية

كتب مدحت وهبة

صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ان الوزارة تحتفل مع بداية شهر ابريل من كل عام في اول يوم جمعه من الشهر بيوم اليتيم ونظراً لما يمر به العالم والبلاد خلال هذه الفترة من انتشار فيروس كورونا المستجد واتخاذ الدولة لبعض الإجراءات الاحترازية التي من شأنها مواجهة هذا الفيروس ومنع انتشاره داخل دور الرعاية المختلفة وكذلك حرصاً من الوزارة على صحة الفئات المستفيدة داخل هذه الدور . ولان صحة ابناءنا في دور الرعاية اولوية قصوى قررنا عدم اقامة احتفالات

و قامت وزارة التضامن الاجتماعي بتعقيم وتطهير جميع دور الأيتام على مستوى الجمهورية، وعمل حملات توعية للأبناء بمخاطر الفيروس وطرق انتقال العدوى طبقا للتعليمات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة، كما تم منع الزيارات داخل دور الأيتام منعا للتجمعات أو العدوى للحفاظ على أبنائنا، كما أنه تم منع استلام دور الأيتام لأى وجبات ساخنة جاهزة، على أن يتم طهى طعام الأطفال داخل الدور لحفظ وسلامة أبنائنا والتأكد من صلاحية جميع الأطعمة.

واضافت القباج أن وزارة التضامن يتبعها عدد 449 دار لرعاية الأيتام على مستوى الجمهورية تقوم برعاية ما يقرب من 10 آلاف طفل وطفلة في مختلف المراحل التعليمية حيث يوجد منها نسبة 80٪ بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية ونسبة 20٪ من دور رعاية الأيتام تنتشر في باقي محافظات الجمهورية..

كما اشارت القباج ان الوزارة قامت بتنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات التي من شأنها تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل دور رعاية الأيتام منها "مبادرة شبابنا بيخدم بلدنا " والتي تهدف إلي سد العجز الوظيفي بدور الرعاية الاجتماعية من أخصائيين نفسيين واجتماعيين عن طريق تدريب وتأهيل مكلفي الخدمة العامة وتسكينهم بدور الرعاية حيث تم بناء قدرات وتدريب عدد ٣٥٠ مكلف ومكلفة خدمة عامة وتسكين ١٤٣ مكلف ومكلفة خدمة عامة بعدد ٦٩ دار رعاية اجتماعيه علي مستوى ٨ محافظات وهي (القاهرة ، الجيزة ، القليوبية ، الدقهلية ، الغربية ْ، الإسكندرية ، اسيوط ، الاقصر)، كما تم تعيين عدد ٤٢ مكلف/مكلفة بدور الرعاية الاجتماعية.

بالإضافة ايضاً الى مبادرة بينا والتي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي لحث المجتمع متمثلا في أفراده على التطوع بجزء من الوقت داخل دور رعاية الأيتام وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل دور رعاية الأيتام وإعادة دمج أطفال دور الأيتام في المجتمع بشكل سليم وتعظيم مبادئ المسئولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع مما يساهم في الحد من وجود انتهاكات داخل دور الرعاية وتنمية مواهب الأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع من خلال مواهبهم كما يتم العمل ايضًا العمل على بناء قدرات متطوعي مبادرة بينا من خلال تدريب متطوعي المبادرة على مساندة المؤسسات في تطبيق معايير جودة رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

كما قامت الوزارة ايضا بتكوين فرق التدخل السريع المركزي بديوان عام الوزارة لمجابهة أي انتهاكات تحدث للأطفال داخل دور رعاية الأيتام ومن ثم تم إنشاء عدد 26 فريق تدخل سريع محلى بكل مديرية تضامن وهم مجموعة من الاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين المدربين والمؤهلين على مجابهة أية انتهاكات تحدث ضد أطفالنا داخل دور الرعاية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مرتكب الانتهاكات.

كما شكلت الوزارة ايضاً لجان الضبطية القضائية بالتنسيق مع وزارة العدل وذلك لمنح عدد 108 أخصائي اجتماعي ونفسى تابعين للوزارة ومديرياتها صفة الضبطية القضائية وذلك لمجابهة أية انتهاكات تحدث ضد أطفالنا بدور رعاية الأيتام

واضافت القباج ان الوزارة اطلقت ايضاً مشروع لتطوير دور رعاية الأيتام والمسنين على مستوى الجمهورية في أكثر من محور منهم محور تطوير العنصر البشرى من مقدمي الرعاية داخل دور رعاية الأيتام حيث تم وضع حقيبة تدريبية لتدريب مقدمي الرعاية داخل دور رعاية الأيتام على الأساليب المهنية الحديثة في التعامل مع الأطفال في كافة المراحل العمرية كما يتم ايضاً تطوير البنيه والتجهيزات الخاصة بالدور والبرنامج ممول بمبلغ 23 مليون جنيه مصري من صندوق إعانة الجمعيات التابع للوزارة.

كما اطلقت الوزارة ايضاً مبادرة "كورال أطفال مصر " حيث قامت الوزارة بتوقيع بروتوكول مع مؤسسه سليم سحاب للمبدع العربي وكذا وزارة الشباب والرياضة وتهدف المبادرة إلى اكتشاف وتنمية مواهب الابناء الأيتام بدور رعاية الأيتام لتمثيل مصر في الحفلات والمهرجانات داخلياً وخارجياً وقد قامت المبادرة فعلياً باكتشاف موهبة عدد ٢٥٦ ابن وابنه بعدد ٣٦ مؤسسه رعاية اجتماعيه علي مستوى عدد ٣ محافظات (القاهرة، والجيزة، الشرقية)، حيث تم إحياء عدد ٥٣ حفلة في مناسبات اجتماعية ووطنية مختلفة حتى الآن بمحافظات (القاهرة، الجيزة، بورسعيد، الشرقية، بني سويف، الاسكندرية)، حيث يتم تدريب فريق الكورال كاملاً كل يوم جمعه من كل أسبوع بمسرح وزارة التضامن الاجتماعي .

ويقوم فريق عمل مركز الإرشاد النفسي التابع للوزارة بعمل زيارات ميدانية لكافة دور رعاية الأيتام على مستوى الجمهورية وذلك لعمل مسح نفسى شامل لكافة أطفالنا داخل دور رعاية الأيتام بهدف دراسة أحوالهم النفسية ووضع خطة العلاج المناسبة وإجراء التدخلات النفسية اللازمة لهم.

وقالت القباج ان الوزارة قامت مؤخراً بتوقيع بروتوكول تعاون لتنمية وتطوير دور رعاية الأيتام بهدف وضع رؤية استراتيجية للاهتمام بالأبناء المحرومين من الرعاية الأسرية والعمل على تغيير نظرة المجتمع لهؤلاء الأبناء مع العمل على تنمية وتطوير المؤسسات من حيث رفع كفاءة وبناء قدرات العاملين بها ويتم تنفيذ هذا البروتوكول من خلال عدد من المحاور الأساسية التي تعمل وفقها جمعية وطنية وهي التعاون لتطوير منظومة الرعاية اللاحقة خلال المرحلة الأولى والتي تستمر لمدة ثلاث سنوات من مشروع " تأهيل الشباب الأيتام للاستقلالية والرعاية اللاحقة " المنفذ من قبل جمعية وطنية في ثلاث محافظات القاهرة والجيزة والدقهلية" عن طريق تطوير وتفعيل آليات لتمكين فاقدي الرعاية الوالدية من خريجي دور رعاية الايتام اجتماعيًا واقتصاديًا والتنسيق مع الجهات الأخرى مثل وزارة التربية والتعليم والشباب والصحة والجهات الحكومية الأخرى، وإطلاق حملة توعوية لرفع الوعي المجتمعي باحتياجات خريجي دور رعاية الايتام ودور المجتمع تجاهه ورفع وعي دور الرعاية تجاه الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الوالدية .