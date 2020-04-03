واشنطن تندد بقرار القضاء الباكستانى إلغاء حكم إعدام قاتل الصحفى الأمريكى دانيال بيرل

أ ش أ

نددت الولايات المتحدة الأمريكية بقرار محكمة باكستانية إلغاء حكم الإعدام بحق "المتطرف" أحمد عمر سعيد الشيخ البريطانى الأصل، والذى أدين بخطف الصحفى الأمريكى دانيال بيرل قبل 18 عاما وقتلِه بأن قطع رأسه، وقالت مسؤولة منطقة جنوب آسيا فى الخارجية الأمريكية أليس ويلز - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة "إن تخفيف عقوبة قاتل دانيال بيرل يُعد إهانة لضحايا الإرهاب حول العالم".



وفى المقابل، رحبت ويلز بإمكان أن يلجأ المدعون الباكستانيون إلى الطعن فى قرار المحكمة هذا.



وكان الصحفى الأمريكى دانيال بيرل يجرى لقاءات مع متشددين فى كراتشى بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 فى الولايات المتحدة عندما اختطف فى يناير 2002.