هزة أرضية على طول الشريط الساحلى غرب سوريا

كتب رامى محيى الدين

أفاد مراسل روسيا اليوم، بأن هزة أرضية ضربت مناطق في سوريا قبل قليل، حيث شعر بها عدد من سكان المدن السورية غرب البلاد.



وأضاف أن سكانا في المناطق على طول الشريط الساحلي شعروا بالهزة لاسيما القاطنين منهم في المنطقة الممتدة بين جبلة حتى اللاذقية.



كما شعر بها أهالي حماة وحلب وطرطوس.



بدأ تطبيق قرار حظر تجوال المواطنين في جميع أنحاء سورية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة الـ12 ظهراً حتى الساعة الـ6 من صباح اليوم التالي.



وبحسب وكالة الأنباء السورية "سانا" كان الفريق الحكومي المعني باستراتيجية التصدي لوباء كورونا قرر أمس حظر تجوال المواطنين في جميع أنحاء سورية يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة الـ 12 ظهراً حتى الساعة الـ 6 من صباح اليوم التالي اعتباراً من اليوم وحتى إشعار آخر.



وأصدرت وزارة الداخلية تعميما حول تنفيذ هذا الحظر من قبل عسكريي قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشرطة العسكرية والحواجز العسكرية والأمنية المقامة على الطرقات ضمن قطاعات المسؤولية بالتنسيق مع قادة شرطة المحافظات.



واستثنى القرار جميع الفعاليات المستثناة من تدابير حظر التجوال المشار إليها في التعميم رقم 375 تاريخ الـ 25 من الشهر الحالى وسوابقه.