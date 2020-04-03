اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 03:10 م
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نجاح جراحة لفصل توأم غير مكتمل وملتصق بالعمود الفقرى بمستشفى المنصورة

الجمعة، 03 أبريل 2020 02:42 م
نجاح جراحة لفصل توأم غير مكتمل وملتصق بالعمود الفقرى بمستشفى المنصورة جانب من الجراحة
الدقهلية شريف الديب

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نجح فريق طبى بمستشفى المنصورة العام الجديد (الدولى)، فى إجراء جراحة دقيقة وحرجة لتوأم غير مكتمل وملتصق بالعمود الفقرى، حيث تمكن الفريق الطبى من اجراء العملية الدقيقة فى حوالى ثلاث ساعات.

جانب من الجراحة
جانب من الجراحة

وأعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن الجراحة تعد من العمليات المتقدمة، التى تحتاج مهارة خاصة.

كما تقدم وكيل وزارة الصحة بالشكر لإدارة المستشفى والفريق الطبى، والفريق المعاون من هيئة التمريض، واعدا إياهم بتقديم كافة وسائل المساعدة للرقي والتطور بالمنظومة الصحية وتمنى لهم المزيد من التقدم والازدهار والنجاح.

جانب من الجراحة (3)
 

 


الدقهلية

صحة الدقهلية

جراحة نادرة

مستشفي المنصورة الدولي

توأم ملتصق

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