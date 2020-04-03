اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 10:07 م
خالد صلاح
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منظمة الصحة تفتح الباب لاستخدام أوسع للكمامات للحد من تفشى فيروس كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 09:17 م
منظمة الصحة تفتح الباب لاستخدام أوسع للكمامات للحد من تفشى فيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
جنيف (رويترز)

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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنها لا تزال تعتقد أن استخدام الكمامات الطبية لابد أن يقتصر بشكل أساسى على العاملين فى القطاع الطبى لكنها فتحت الباب لاستخدام الكمامات محلية الصنع أو أى غطاء للفم على نطاق أوسع كوسيلة للحد من انتشار فيروس كورونا.

 

وقال مسول كبير فى المنظمة للصحفيين إن هناك احتمالا فى انتقال العدوى عن طريق الجو للفيروس الذى أصاب الآن أكثر من مليون شخص فى جميع أنحاء العالم، لكن العامل الأساسى لا يزال الأشخاص الذين يعتقد أنهم يعانون من أعراض المرض ويقومون بالعطس والسعال مما يؤدى إلى تلوث الأسطح وانتقال العدوى إلى غيرهم من الناس.

 

وقال الطبيب مايك رايان كبير خبراء الطوارئ فى المنظمة "لا بد أن نحافظ على الكمامات الطبية من أجل العاملين فى الصفوف الأولى لكن فكرة استخدام أى غطاء للفم لمنع السعال أو العطس .. هذه فى حد ذاتها ليست فكرة سيئة"، وأضاف أن ذلك لا يغنى عن الحاجة لغسل اليدين والتباعد الاجتماعي.

 

 


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