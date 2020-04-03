معدل الوفيات والإصابات بسبب كورونا فى إيطاليا مستقر وتسجيل 766 وفاة

رويترز

قالت وكالة الحماية المدنية الإيطالية، اليوم الجمعة، إن عدد الوفيات بسبب تفشى فيروس كورونا فى البلاد ارتفع بواقع 766 ليصل إلى 14681، وهو رقم أعلى قليلا من الحصيلة التى سجلت قبل يوم وكانت 760.

وكانت أعداد حالات الإصابة الجديدة، أقل قليلا لترتفع بواقع 4585 مقارنة مع 4668 قبل يوم، ليصل العدد الإجمالى لحالات الإصابة منذ بداية التفشى يوم 21 فبراير شباط إلى 119827.

والجمعة، هو اليوم الخامس على التوالى الذى ظل فيه عدد الحالات الجديدة ضمن نطاق 4050-4782، فيما يبدو أنه يعزز آمال الحكومة فى أن الوباء وصل لذروته، قبل التراجع المأمول فى المستقبل القريب.

وأكدت مصادر صحية إيطالية، تسجيل أول حالة شفاء لمرضى كوفيد-19 عن طريق استخدام بلازما دم محملة بالأجسام المضادة لأشخاص تعافوا من وباء كورونا، وهذه التجربة تمت فى مستشفى سان ماتيو التعليمى بمدينة بافيا، جنوب ميلانو بإقليم لومبارديا، بؤرة انتشار الفيروس فى إيطاليا، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وأشارت الوكالة إلى أن أول المتبرعين بالدم المتعافين كانا اثنين من الأطباء، زوج وزوجته، وكلاهما ضمن أوائل حالات الإصابة بفيروس كورونا فى محافظة بافيا.

وأفادت السلطات الايطالية مساء أمس الخميس أن الإصابات بفيروس كورونا المستجد ارتفعت الى 115242، بما فيهم المنعافون والموتى، بعد تسجيل 2477 حالة ايجابية جدبدة فى الـ24 ساعة الماضية، بينما وصل عدد الارواح التى حصدها الوباء الى 13915 ضحية، بعد اضافة 760 حالة وفاة جديدة.