اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 أبريل 2020 07:10 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

مشيخة الأزهر تخصص موقعا إلكترونيا لاستقبال أسئلة الجمهور تجيب عليها لجنة الفتوى

الجمعة، 03 أبريل 2020 07:00 ص
مشيخة الأزهر تخصص موقعا إلكترونيا لاستقبال أسئلة الجمهور تجيب عليها لجنة الفتوى لجنة الفتوى بالجامع الازهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، تكثيف استقبال الفتاوى الالكترونية من الجمهور عبر الموقع الالكترونى الرسمى للتيسير على الناس بعد غلق اللجنة الرئيسية بالجامع الأزهر، حيث يشارك فى الإجابة على الأسئلة الواردة نخبة من المتخصصين من أعضاء اللجنة.

وكانت قد قالت دار الإفتاء المصرية أنه تنفيذًا لقرار رئاسة مجلس الوزراء المصرى تم تعليق جميع الخدمات التي تتطلب حضور الجمهور إلى الدار وتكثيف الخدمة الكترونيًا وهاتفيًا ومن خلال صفحة الفيس بوك، حفاظًا على سلامة وصحة المستفتين.

وكان قد أوضح مركز الأزهر العالمى للفتوى الالكترونية الحكم الشرعى فى الحجر الصحى وحكم الامتناع عنه ،مؤكدا أن الحجر الصِّحي واجبٌ شرعيٌّ على المَرضَى والمُصَابين بمرضٍ مُعْدٍ، والامتناعُ عنه حرام دينيا وكارثةٌ إنسانيَّة يرتكبها الإنسان في حقِّ نفسِه ودِينه ووطنه.

 
وتابع : اهتمَّ الإسلامُ الحنيف والشَّرعُ الشَّريف اهتمامًا بالغًا بأسس الصِّحَّة العامَّة، والمحافظة عليها من الأمراض والأوبئة، وذلك عن طريق الطبِّ الوقائي، فالإسلام أَوَّل من وضع قانون الحجر الصِّحي، ليتمسك به المسلم تمسكًا قويًا، ذلك أن المسلم إذا كان قويًا صحيح البنية كان أقدر على القيام بواجباته.
 
وأضاف عن أسامة بن زيد –رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «الطاعون آية الرِّجز، ابتلى الله -عز وجل- به ناسًا من عبادِه، فإذا سمعتم به، فلا تدخلوا عليه، وإذا وقع بأرضٍ وأنتم بها، فلا تفرُّوا منه» [رواه مسلم].
 
وأشار إلى أن الحجر الصِّحي: هو المنع من دخول أرض الوباء، أو الخروج منها؛ منعًا لانتشار العدوى بالأمراض المعدية السريعة والانتقال مثل الطاعون والكوليرا والتيفوس وكورونا المستجد، ويعتبر الحجر الصحِّيُّ أعظم نظام في الطبِّ الوقائي، وأقوى وسيلة يُلجأ إليها للوقاية من الأمراض الوبائية؛ لحصرِ المرض في أضيق حدوده وحجره في مَهدِه الأَوَّل حتى لا ينتشر وتكثرُ الإصابة به.
 
وأضاف المركز فى بيان له وردت نصوص نبويَّة شريفة ترشد إلى منع اختلاط المريض بالأصحَّاء؛ حمايةً لهم وحفاظًا عليهم، فعن أبي هريرة –رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا يُورِدَنَّ مُمرِضٌ على مُصحٍّ» [رواه البخاري]

مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

لجنة الفتوى

الجامع الازهر

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات أعلى الدائرى منعا للزحام

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات أعلى الدائرى منعا للزحام

للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

انتهاء تاسع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

انتهاء تاسع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مناسبة

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مناسبة

ارتفاع احتياطى الكهرباء لأعلى معدلاته 26 ألف ميجا يوميا بسبب كورونا

ارتفاع احتياطى الكهرباء لأعلى معدلاته 26 ألف ميجا يوميا بسبب كورونا

شروط إنهاء عقد العامل بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

شروط إنهاء عقد العامل بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

فتوى الأزهر: يجوز إسقاط الدين على العامل باليومية واحتسابه من زكاة المال

فتوى الأزهر: يجوز إسقاط الدين على العامل باليومية واحتسابه من زكاة المال

اتحاد العمال: لجنة لصرف إعانات العمالة الغير منتظمة للمسجلين حديثا

اتحاد العمال: لجنة لصرف إعانات العمالة الغير منتظمة للمسجلين حديثا

داعية أزهرى عن نشر الشائعات عن كورونا: ناقل المعلومات دون تثبت آثم شرعا

داعية أزهرى عن نشر الشائعات عن كورونا: ناقل المعلومات دون تثبت آثم شرعا

وزير الأوقاف: الساجد قبل المساجد والالتزام بسبل دفع الهلاك عن النفس عبادة

وزير الأوقاف: الساجد قبل المساجد والالتزام بسبل دفع الهلاك عن النفس عبادة

كيفية تحميل تطبيق القارئ الذكى وإرسال قراءة عداد الكهرباء بالموبايل فى 11 خطوة

كيفية تحميل تطبيق القارئ الذكى وإرسال قراءة عداد الكهرباء بالموبايل فى 11 خطوة

ترامب: نأمل أن تتمكن الشركات من تصنيع المعدات اللازمة لمكافحة كورونا

ترامب: نأمل أن تتمكن الشركات من تصنيع المعدات اللازمة لمكافحة كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة