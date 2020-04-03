اليوم السابع
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مدير مستشفى بنها الجامعى: لدينا 80 جهاز تنفسى لخدمة المرضى

الجمعة، 03 أبريل 2020 04:00 ص
مدير مستشفى بنها الجامعى: لدينا 80 جهاز تنفسى لخدمة المرضى الدكتور طارق العيسوى مدير مستشفى بنها الجامعى
القليوبية نيفين طه

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قال الدكتور طارق العيسوى، المدير التنفيذى لمستشفى بنها الجامعي، إن المستشفى يوجد به 65 جهاز تنفسي يعمل حاليًا بجانب 15 آخرين داخل صيانة، مشيرًا في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إن مستشفى بنها الجامعي قد أعد تقريرًا لوزارة التعليم العالي للإمداد بـ25 جهازًا تنفسيًا جديدًا، ليتم استخدامة في علاج المرضي.

وأشار مدير مستشفى بنها الجامعي إلى أنه ليس كل مصابي بفيروس كورونا يحتاجون لأجهزة التنفس.

وأوضح مدير مستشفى بنها الجامعي، أن وزارة الصحة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية  تم انتداب 6 أطباء من العاملين بالمستشفى للعمل بمستشفيات العزل وعلى الفور تمت مخاطبة جميع رؤساء الأقسام بالمستشفي وتم اختيار كل من الأطباء إبراهيم عزت، وعماد عطا بقسمي الرعاية المركزية الفائقة، والأطباء مصطفى شابي، وأسماء دسوقي بقسم الأمراض الصدرية والتنفسية، والأطباء احمد صلاح، وأحمد عبد المولي بقسم الأمراض المتوطنة وذلك للعمل بمستشفى العزل بمدينة قها والتي خصصتها وزارة الصحة لأبناء محافظة القليوبية كمستشفى عزل لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف طارق العيسوى مدير مستشفي بنها الجامعي، أن مستشفي بنها الجامعي اتخذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حيث يتم تعقيم كل الأقسام والمترددين على المستشفى، بجانب إلغاء الزيارات للمرضى المحجوزين بالمستشفى حرصًا على سلامتهم بجانب تقليل أعداد المترددين من المرضى بالعيادات الخارجية بمستشفى بنها الجامعي بجانب تعقيمهم قبل توقيع الكشف الطبي عليهم وزيادة مواعيد العيادات الخارجية بجميع التخصصات منعًا للتكدسات والازدحام للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ومساهمة أجهزة الدولة في اجراءاتها الاحترازية التي تتبعها من أجل مجابهة الكورونا.

 


اخبار مصر

القليوبية

كورونا

بنها الجامعي

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