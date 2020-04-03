اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 أبريل 2020 12:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محال القليوبية تلتزم بالغلق الكلى على مدار اليوم خلال حظر التجوال.. صور

الجمعة، 03 أبريل 2020 10:38 ص
محال القليوبية تلتزم بالغلق الكلى على مدار اليوم خلال حظر التجوال.. صور محال القليوبية تلتزم بقرار الغلق على مدار اليوم
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مدن وقري محافظة القليوبية، إلتزام كبير من المحال والمقاهي المنتشر على نطاق المحافظة بقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالغلق التام اليوم الجمعة على مدار 24 وساعة، والذي جاء ضمن حزمة القرارات التي أعلنها رئيس الوزراء الأيام الماضية كإجراءات وقائية واحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة برئاسته وعضوية رؤساء المدن والمراكز والأحياء، تم ربطها مع غرف العمليات الفرعية بكل مدينة على مستوى المحافظة، لتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، بشأن فرض حظر التجوال من الساعة السابعة مساءا وحتى الساعة السادسة صباحا لمدة 15 يوما، وكذلك غلق المقاهي والمحال التجارية على مدار 24 ساعة يومي الجمعة والسبت طوال فترة الحظر.

وأكد محافظ القليوبية، في تصريحات صحفية، أنه تم التنسيق الكامل مع مديرية أمن القليوبية بقيادة اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتطبيق القرار بحزم مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي تضمنها القرار، والانتشار الموسع لمتابعة غلق المحال والمقاهي بشكل دورى في الأوقات المحددة، وتوقيع العقوبة على المخالفين.

وناشد محافظ القليوبية، أبناء المحافظة الالتزام بالقرار حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون من فرض الغرامة الفورية أو التعرض لعقوبة السجن التي نص عليها القرار، موضحا أن القيادة السياسية ما فرضت هذا القرار إلا لحماية المواطنين وكإجراء احترازي للحفاظ على حياتهم وحياة ذويهم.

فيما اتخذت محافظة القليوبية عددا من الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، فقد عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعا لبحث ومتابعة الإجراءات التي تتخذها جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

إلتزام محال القليوبية بقرار الغلق على مدار اليوم 2
إلتزام محال القليوبية بقرار الغلق على مدار اليوم 2

 

إلتزام محال القليوبية بقرار الغلق على مدار اليوم 3
إلتزام محال القليوبية بقرار الغلق على مدار اليوم 3

 

إلتزام محال القليوبية بقرار الغلق على مدار اليوم 4
إلتزام محال القليوبية بقرار الغلق على مدار اليوم 4

 

إلتزام محال القليوبية بقرار الغلق على مدار اليوم
إلتزام محال القليوبية بقرار الغلق على مدار اليوم

 


اخبار القليوبية

اخبار مصر

محافظ القليوبية

مرور القليوبية

سيولة مرورية

حظر التجوال

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

هل لعب فايلر دوراً فى رحيل أحمد فتحى عن الأهلى؟

شاهد.. حسام غالى يستعرض مهاراته الكروية فى حديقة منزله

شاهد.. حسام غالى يستعرض مهاراته الكروية فى حديقة منزله

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

فيديو وإنفوجراف.. الحكومة تكشف 8 حقائق حول كورونا وترصد 7 شائعات

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

فحص المصريين العائدين من أمريكا بعد وصولهم مطار مرسى علم الدولى

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

22 مشروعا بقطاع الإنتاج الحربى خلال عام.. تصنيع 200 ألف عداد ذكى الأبرز

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات أعلى الدائرى منعا للزحام

المرور: كاميرات مراقبة لحركة السيارات أعلى الدائرى منعا للزحام

للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

للطلاب من 3 ابتدائى حتى 3 إعدادى.. إزاى تعمل مشروع بحث × 10 خطوات

انتهاء تاسع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

انتهاء تاسع أيام حظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى السابعة مساء اليوم

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مناسبة

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بالوجه القبلى لطرح السلع بأسعار مناسبة

ارتفاع احتياطى الكهرباء لأعلى معدلاته 26 ألف ميجا يوميا بسبب كورونا

ارتفاع احتياطى الكهرباء لأعلى معدلاته 26 ألف ميجا يوميا بسبب كورونا

شروط إنهاء عقد العامل بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

شروط إنهاء عقد العامل بالقطاع الخاص وفقا لقانون العمل الجديد

فتوى الأزهر: يجوز إسقاط الدين على العامل باليومية واحتسابه من زكاة المال

فتوى الأزهر: يجوز إسقاط الدين على العامل باليومية واحتسابه من زكاة المال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة