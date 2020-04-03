اليوم السابع
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محافظ القليوبية: تسليم 2070 شريحة تابلت لطلاب مدارس القناطر الخيرية

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:30 م
محافظ القليوبية: تسليم 2070 شريحة تابلت لطلاب مدارس القناطر الخيرية محافظ القليوبية يتابع توزيح شريحة التابلت
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة، والنائب حاتم عبد الحميد عضو مجلس النواب، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم، والعميد ضياء الدين عبد الحميد رئيس مركز ومدينة القناطر الخيرية، والمهندس علاء عودة مدير سنترال القناطر، أعمال تسليم شرائح التابلت للصف الأول الثانوي بمدرسة القناطر الثانوية بنات.

وأوضح محافظ القليوبية، أنه مستهدف توزيع2304  لطلاب الصف الأول الثانوي بالإدارة، وتم تسليم  1700 منهم بسنترال القناطر، والمتبقي تم استهداف 604 بمدرسة القناطر الخيرية الثانوية بنات، حيث تم توزيع 370 والباقي مستهدف اليوم، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بتجهيز  12 مدرسة لتسليم شرائح التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي لمنع التكدسات ضمن سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها المحافظة بالتعاون مع أجهزة الدولة لمنع التجمعات للحد والوقاية من إنتشار فيروس كورونا.

وأكد محافظ القليوبية، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية الطلبة وأولياء الأمور أثناء عملية التسليم، حيث تم توفير المطهرات ويتم تعقيم المدرسة التي يتم العمل بها يوميا قبل التسليم وبعده، مع الحفاظ على المسافات بين المتواجدين.

كما أصدر المحافظ تعليماته بزيادة عدد الاستراحات المخصصة لانتظار أولياء الأمور والطلبة وزيادة الغرف المخصصة لتسليم شرائح التابلت داخل كل مدرسة منعا للتكدس والزحام وحرصًا على سلامة القائمين على عملية التسليم والمترددين على المدارس.

كما تابع عبد الحميد الهجان محافظة القليوبية تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بحظر انتقال المواطنين من السابعة مساء حتى السادسة صباحا، وغلق المحال التجارية بما فيها محال بيع السلع مثل محلات الملابس والأحذية والمحمول والمحلات التجارية بالمراكز التجارية الكبيرة يومى الجمعة والسبت، حيث يكون الغلق على مدار الـ24 ساعة، فيما عدا الصيدليات والمخابز ومحلات بيع السلع الغذائية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

 

محافظ القليوبية يتابع توزيح شريحة التابلت 2
محافظ القليوبية يتابع توزيح شريحة التابلت 2

 

محافظ القليوبية يتابع توزيح شريحة التابلت 3
محافظ القليوبية يتابع توزيح شريحة التابلت 3

 

محافظ القليوبية يتابع توزيح شريحة التابلت
محافظ القليوبية يتابع توزيح شريحة التابلت

 

محافظ القليوبية يتابع توزيح شريحة التابلت4
محافظ القليوبية يتابع توزيح شريحة التابلت4

 


اخبار القليوبية

شرائح التابلت

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كورونا

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