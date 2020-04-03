اليوم السابع
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محافظ القاهرة: ننسق مع الأمن لعدم منع سيارات نقل الأغذية أثناء فترة الحظر

الجمعة، 03 أبريل 2020 01:04 م
محافظ القاهرة: ننسق مع الأمن لعدم منع سيارات نقل الأغذية أثناء فترة الحظر اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
كتب سيد الخلفاوى

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شدد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة على جميع الأجهزة التنفيذية باستمرار شن الحملات لمنع الغش التجاري ومحاربة السوق السوداء والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة للمواطنين والتنسيق مع مديريتى التموين والصحة وشرطة المرافق ومباحث التموين للقيام بحملات مستمرة لأحكام الرقابة على الأسواق لمنع أى مظاهر لاستغلال المواطنين خلال فترة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين .

 

وأكد محافظ القاهرة أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية والمرور لعدم إعاقة حركة الشاحنات التي تعمل لنقل المواد الخام والأغذية والشاحنات الخاصة بنقل الخضر والفاكهة من سوق العبور لداخل المدينة دون توقف أثناء فترة الحظر.

 

وأضاف محافظ القاهرة أنه يتابع يوميًا مع مدير مديرية الصحة توافر كافة المستلزمات الطبية بمستشفيات القاهرة، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع الأمن لتنظيم دخول وخروج المترددين من حالات فحص الاشتباه فى الإصابة بفيروس كورونا وذويهم على المستشفيات المعلن عنها من قبل وزارة الصحة بنطاق محافظة القاهرة وهى حميات العباسية وحميات حلوان وصدر العباسية منعًا للزحام حفاظاً على صحة المواطنين

 

وفى سياق أخر، واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين .

 

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة ، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة .

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قرر إلزام إدارات الديوان العام والاحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الإلكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الإلكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.


التموين

الخضر

محافظة القاهرة

بناء مخالف

اخبار مصر

القاهرة

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