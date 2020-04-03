اليوم السابع
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كونتى: أوروبا بحاجة لقفزة نوعية لمواجهة أزمة كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:58 م
كونتى: أوروبا بحاجة لقفزة نوعية لمواجهة أزمة كورونا رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى
أ ش أ

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رأى رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، اليوم الجمعة، أن التكتل الأوروبى الموحد بحاجة إلى "قفزة نوعية" تؤهله للعمل كاتحاد حقيقى من الناحيتين "السياسية والاجتماعية قبل الاقتصادية"، وجاء حديث كونتى ردًا على رسالة "اعتذار" لإيطاليا وجهتها رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ونشرتها أمس الخميس صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية بشأن تأخر الاستجابة الأوروبية لحالة الطوارئ الصحية والاقتصادية الراهنة فى البلد الأوروبى الأكثر تضررًا بفيروس "كورونا"، حسبما أفادت به وكالة أنباء "آكي" الإيطالية.
 
وأعرب كونتى، فى مقال نشرته الصحيفة نفسها، عن ترحيبة بمقترح آلية أمان (Sure) الأوروبية لمواجهة "التكاليف التى على عاتق الحكومات الوطنية لتمويل دخل العاطلين مؤقتًا فى هذه المرحلة الصعبة. إنها مبادرة إيجابية، لأنها ستسمح بإصدار سندات أوروبية بحد أقصى قدره 100 مليار يورو".
 
وقال "إلا أن الموارد اللازمة لدعم أنظمتنا الصحية، وضمان السيولة فى وقت قصير لمئات الآلاف من الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأمين العمالة ودخل العاملين المستقلين، هى أكثر من ذلك بكثير .. وهذا بالتأكيد لا ينطبق على إيطاليا فقط. لهذا السبب فإننا بحاجة إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك".
 

إيطاليا

كونى

رئيس الوزراء الايطالى

كورونا

فيروس كورونا

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