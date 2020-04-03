اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 08:38 م
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كاريكاتير صحيفة سعودية.. يسلط الضوء على تكالب شراء المواد الغذائية

الجمعة، 03 أبريل 2020 08:00 م
كاريكاتير صحيفة سعودية.. يسلط الضوء على تكالب شراء المواد الغذائية كاريكاتير

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نشرت صحيفة الجزيرة السعودية كاريكاتيرا يسلط الضوء التكالب على شراء المواد الغذائية بسبب فيروس كورونا، وفى ظل أزمة صحية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) يعيشها العالم كله، ظهر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى، منسوب لمواطنين كويتيين، يتكالبون على شراء البصل، فى تجمع مرعب حذرت منه دولة الكويت والقائمين على القطاع الصحى منعا لتفشى عدوى وباء كورونا.

التكالب على شراء البصل والتجمع أخفى وراءه، قصة إشاعات يعيشها العالم كله، وليست دولة الكويت مستثناة منه، وأشارت تقارير إلى أن الإعلامية الكويتية الشهيرة، فجر السعيد، أثارت مخاوف لدى المواطنين فى الخليج، حول حدوث مجاعة فى بلادها قريبة إذا استمرت أزمة فيروس كورونا، ونصحت الحكومة الكويتية باتخاذ التدابير اللازمة ودعم مربى الدواجن والماشية لتفادى وقوع أزمة كارثية إذا تم وقف الاستيراد، وكررت فى احدى تغريداها قائلة "أقولكم مجاعة قادمة ما تصدقونى".

وخرجت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، لتطمئن مواطنيها وترد على التجمع المرعب على شحنة البصل بالسوق، لتؤكد، "تم ضبط المتسببين بهذه الحادثة وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة معهم - أي سلوك يؤثر على سلامة الأسواق أو سيتسبب بقلق المستهلكين سنتصدى له بالقانون"، وفقا لجريدة النهار الكويتية.

وأكدت الوزارة الكويتية ان مفتشي الوزارة تعاملوا مع حالة التدافع العرضي التي تناقلتها وسائل التواصل لمجموعة من العمال في سوق الفرضة حول حاوية " بصل " واتخاذ الاجراء اللازم، مبينة ان تم اتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم وتنظيم السير للباعة والمستهلكين وفق الخطط الموضوعة والامور تسير بشكل طبيعي

كاريكاتير صحيفة الجزيرة السعودية
كاريكاتير صحيفة الجزيرة السعودية

 


كاريكاتير

تكالب الشراء

السعودية

فيروس كورونا

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