اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 12:56 م
خالد صلاح
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قائد القوات الأمريكية: لا نصدق مزاعم بيونج يانج بعدم وجود إصابة بكورونا لديها

الجمعة، 03 أبريل 2020 12:23 م
قائد القوات الأمريكية: لا نصدق مزاعم بيونج يانج بعدم وجود إصابة بكورونا لديها مصابى فيروس كورونا
أ ش أ

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أعرب قائد القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية الجنرال روبرت أبرامز، عن عدم تصديقه لمزاعم كوريا الشمالية بعدم وجود أى حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لديها، وقال الجنرال الأمريكى - حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، "إن الادعاء الكورى الشمالى مستحيل طبقاً لجميع المعلومات التى رأيناها، مشيرا إلى أنه لا يعلم تعداد مصابى كورونا فى كوريا الشمالية، مؤكداً أن بيونج يانج أقدمت على إجراءات قاسية داخل جيشها وأغلقت معابرها الحدودية، وذلك فى شهر فبراير وأوائل مارس الماضيين".
 
جدير بالذكر، أن كوريا الشمالية تجاور جغرافياً اثنتين من أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهما الصين وكوريا الجنوبية.
 

كوريا الجنوبيه

كوريا الشماليه

الجيش الامريكى

كورونا

فيروس كورونا

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