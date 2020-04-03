قائد القوات الأمريكية: لا نصدق مزاعم بيونج يانج بعدم وجود إصابة بكورونا لديها

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أعرب قائد القوات الأمريكية فى كوريا الجنوبية الجنرال روبرت أبرامز، عن عدم تصديقه لمزاعم كوريا الشمالية بعدم وجود أى حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" لديها، وقال الجنرال الأمريكى - حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، اليوم الجمعة، "إن الادعاء الكورى الشمالى مستحيل طبقاً لجميع المعلومات التى رأيناها، مشيرا إلى أنه لا يعلم تعداد مصابى كورونا فى كوريا الشمالية، مؤكداً أن بيونج يانج أقدمت على إجراءات قاسية داخل جيشها وأغلقت معابرها الحدودية، وذلك فى شهر فبراير وأوائل مارس الماضيين".

جدير بالذكر، أن كوريا الشمالية تجاور جغرافياً اثنتين من أكثر الدول إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهما الصين وكوريا الجنوبية.