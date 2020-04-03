اليوم السابع
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خالد صلاح
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بإرسال 3 مليون رسالة نصية..

"فيكتوري لينك" تتعاون مع وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 01:14 م
"فيكتوري لينك" تتعاون مع وزارة الصحة لمكافحة فيروس كورونا فيكتوري لينك

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في إطار دعم خطط الدولة التي تهدف إلى توعية وتثقيف المجتمع المصري حول فيروس كورونا المستجد، قدمت شركة فيكتوري لينك،
 
المتخصصة في مجال التكنولوجيا، 3 مليون رسالة نصية للمواطنين، والتي تعمل على زيادة الوعي عن طرق مكافحة فيروس كورونا والحماية منه.
 
ومن جانبها، أشارت إنجي الصبان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة فيكتوري لينك، "تحرص الشركة دائمًا على المساهمة ولعب دور مكمّل لمساندة الحكومة المصرية النابع من مسؤوليتنا المجتمعية من خلال استخدام خدمات الشركة، فالغرض من ذلك التعاون هو التواصل مع أفراد المجتمع بالمعلومات الموثوقة التي تمدنا بها وزارة الصحة عن طرق الوقاية والاجراءات الإحترازية لمكافحة فيروس كورونا."
 
تعمل شركة فيكتوري لينك من خلال شراكاتها مع مختلف الجهات الحكومية مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم وذلك عن طريق دمج التكنولوجيا في آليات سوق العمل ونقل المعلومات عن طريق الرسائل النصية، وتقديم الحلول التقنية وخدمات القيمة المضافة وذلك حرصاَ منها على مواكبة الدولة لإستخدام التكنولوجيا في العديد من خدمانها التي تقدمها للمواطنين.
 
من الجدير بالذكر أن ذلك التعاون ليس الأول مع وزارة الصحة، فقد شاركت فيكتوري لينك سابقًا في حملة 100 مليون صحة بالتعاون مع وزارتي الصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنظمة الصحة العالمية، حيث أرسلت الشركة 15 مليون رسالة نصية لأكثر من 300 ألف مواطن بهدف توعية مرضى السمنة والسكر وكيفية علاجهم والتغلب عليهم، واهمية اتباع الحميات الغذائية والعادات الصحية اللازمة لتجنب هذه الأمراض.
 
 
 

فيكتورى لينك

وزارة الصحة

فيروس كورونا

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