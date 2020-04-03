فى زمن الكورونا .. مبادرة التعليم عن بعد تشتمل على كورسات اونلاين مجانية

كتب لؤى على

التعليم في زمن الكورونا" مبادرة اطلقها جروب free courses and books هي إحدى مبادرات تفعيل التعليم عن بعد التي اطلقت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ،و تتميز المبادرة بشمولها لجميع المهارات المطلوبة لتأهيل الشباب لسوق العمل والتي تشتمل علي جميع كورسات اونلاين مجانية في جميع المجالات.

وقال محمود عثمان مؤسس المبادرة انه تم اطلاق هذه المبادرة تزامنا مع انتشار الوباء المنتشر في انحاء العالم ، ولجوء جميع الدول العالم إلي التعليم الالكتروني ، وتم اطلاق هذه المبادرة من خلال جروب " free curses and books " والذي تم تدشينه في شهر فبراير عام 2017 علي مواقع التواصل الاجتماعي ، والذي يشتمل علي كورسات مجانية وكتب وفقرات ، وتستهدف المبادرة جميع فئات المجتمع.

واضاف عثمان بأن المبادرة عبارة عن توفير جميع الكورسات المجانية والمعلومات والبث المباشر يتواجد فيه الخبراء في جميع المجالات اشهرها اللغات والايلتس والبرمجة والتسويق وفقرات في جميع المجالات.

واكد عثمان ان الهدف من المبادرة هو تكوين اكبر مجتمع ايجابي وتوعية الجمهور بهذا الوباء وكيفية الوقاية و كيفية استغلال الوقت في تطوير الذات وتأهليهم لسوق العمل عن طريق اكتساب المهارات المطلوبة التي يتم توفيرها علي الجروب.

ودعا عثمان جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي للانضمام لهذة المبادرة من خلال متابعة جروب free courses and books.

و يمكن متابعة الجروب من هنا https://www.freecoursesandbooks.net/