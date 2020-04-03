فض سوق بقرية الروافعة والتصدى لمخالفات البناء بدون تراخيص بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قال اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، إنه قاد رجال المدينة حملة على المدينة والقرى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالمتابعة المستمرة للتصدى لمخالفات البناء، وذلك برفقة محسن ربيع نائب رئيس المدينة، وجمال مرعزى سكرتير المدينة، ورؤساء القرى بالمدينة، حيث تمكنت الحملة من ضبط مخالفات بناء بدون ترخيص، كما تم إيقاف العمل وتحرير محاضر للمخالفين جميعاً، والتحفظ على المعدات المستخدمة والمهمات المستخدمة فى المخالفة، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مشدداً على أن هذه الإجراءات لصالح المواطنين ولعدم إنتشار الفيروس خلال تدوال المهمات بين الأفراد.

ووجه رئيس مدينة البياضية بالأقصر، كافة المواطنين بضرورة الإلتزام والحفاظ على الإرشادات الصحية وعدم التجمع للحد من انتشار الفيروس، مؤكداً أنه لا تهاون مع المخالفين الذين يستغلوا هذه الفترة التى تمر بها البلاد فى المخالفة، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاههم.

وأضاف اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، أنه تم تنفيذ حملة آخرى تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بعدم إقامة أسواق أو تجمعات بمختلف أنحاء الجمهورية، قامت رئاسة المدينة بمرافقة القوات الأمنية بفض سوق بقرية الروافعة، حيث قام بعض الأفراد بإشغال للطريق داخل القرية وحدوث تجمع من الأهالى، وفور وصول البلاغ تحركت رئاسة المدينة برئاسته، وأحمد خليل رئيس قرية الروافعة، على الفور تم ضبط بعض الباعة الجائلين والتحفظ على العربات خاصتهم وإنهاء الإشغالات فى المنطقة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وأهابت رئاسة المدينة بالمواطنين بالحرص واتباع تعليمات وزارة الصحة الخاصة بعدم التجمع حرصاً على سلامتهم، كما أكد أنه لا تهاون مع المخالفين الذين يعرضون حياة المواطنين للخطر.



أعمال حملة ضد البناء المخالف بالبياضية