اليوم السابع
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ضبط 6 عاطلين لحيازة أسلحة نارية بحملة أمنية ببنها

الجمعة، 03 أبريل 2020 01:10 م
ضبط 6 عاطلين لحيازة أسلحة نارية بحملة أمنية ببنها أسلحة نارية -ارشيفية
القليوبية ـ نيفين طه

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ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على 6 عاطلين لحيازتهم أسلحة نارية ومخدرات خلال حملة أمنية شنتها مباحث مركز بنها تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العميد محمد سمير مأمور مركز بنها بقيام حملة مكبرة لضبط الخارجين على القانون بدائرة المركز .

 

وأسفرت الحملة عن ضبط محمد ا م 39 عاما عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية وبخزينتها12 طلقة من ذات العيار وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 120 جرام وهاتف محمول، وعدنان  ع م32 عاما عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية، ومحمد  ف م 33 عاما عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية، وأحمد  م ص 42 عاما عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية  وبخزينتها 9 طلقة من ذات العيار، وأحمد  س ج 32 عاما عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية، وشعبان ا ب 28عاما عاطل وبحوزته سلاح نارى بندقية آلية مطموسة الأرقام وبخزينتها 14 طلقة من ذات العيار وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

 

وفى سياق آخر شنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين عن القانون، أسفرت عن ضبط 12 تاجر مخدرات، وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة تم التحفظ على المضبوطات والمتهمين.

 

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بالقبض على 12 تاجر مخدرات خلال حملة أمنية، شملت اقسام القناطر الخيرية والخصوص والخانكة وشبرا الخيمة، وتم ضبط 94 قرص مخدر، و 160جرام هيروين، و800 جرام حشيش، و500 جرام أستروكس، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

 

واعترف المتهمون بأن المضبوطات بقصد البيع والترويج على عملائهم وجارى اتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.


اخبار مصر

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