اليوم السابع
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ضبط 219 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان

الجمعة، 03 أبريل 2020 02:32 م
ضبط 219 مخالفة مرورية متنوعة بأسوان حملات مرورية - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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تمكنت مباحث المرور بأسوان، برئاسة العقيد محمد زردق، من تحرير 219 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة بشوارع أسوان، فى إطار توجيهات اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، وشملت المخالفات تحرير 24 مخالفة تجاوز حد السرعة، والتصالح الفورى فى 31 مخالفة، وتحرير 60 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 8 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 81 مخالفة متنوعة، وتم ضبط سيارة و2 دراجة نارية، وتوك توك بدون ترخيص تراخيص.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطى أقراص مخدرة.

وفى سياق متصل، أسفرت جهود الحملـة عن ضبط قضية جنايات، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 603 حكماً، شملت 103 حكم حبس جزئى و19 حكم حبس مستأنف و340 أحكام غرامات و140 أحكام المخالفات.

وفى مجال ضبط القضايا التموينية، تم ضبط 10 قضية تموينية، على النحو التالى: 3 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمى، و4 قضايا عدم الإعلان عن الأسعار، وفى مجال ضبط قضايا المرافق بإجمالى 188 مخالفة متنوعة، شملت ضبط 128 حالة رفــع إشغالات بالطريق العام، و60 مضبوطات إشغال طريق تم رفعها وإيداعها بمخازن مجلس المدينة.

تأتى هذه الحملة، فى ضوء خطة مديرية أمن أسوان بتنفيذ إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف التواجد الشرطى بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيداً على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون، وتنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية وتعليمات اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، تحت إشراف مدير إدارة البحث الجنائى للقيام بحملة تفتيشية مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزى الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار فى المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.

 

 


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