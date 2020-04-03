ضبط أدوية منتهية الصلاحية فى حملة تفتيش على صيدليات الوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تمكنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعة، من ضبط أدوية وعقاقير طبية منتهية الصلاحية وغير قابلة للبيع، خلال حملة مشتركة للتفتيش الصيدلى بالمديرية، وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور أحمد محروس، تنفيذ حملة تفتيش صيدلى فى إطار دورها الرقابى على سوق الدواء وصلاحية الأدوية المعروضة للبيع ومصادر الأدوية فى جميع مراكز المحافظة الخمسة.

من جانبه، أكد الدكتور إسلام عمر بشندى، مدير إدارة التفتيش الصيدلى بالوادي الجديد، أن الحملة تمكنت من ضبط 1244 قرص منتهى الصلاحية و4 أمبولات منتهية الصلاحية و12 أثفقماع منتهية الصلاحية و11 شريط من أقراص منع الحمل الخاصة بوزارة الصحة والسكان والغير قابل للبيع.

أضاف إسلام، أنه جرى تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصيدليات المخالفة، لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

ولفت إسلام، إلى أن الحملة ضمت كل من الصيادلة، أحمد عبد الرازق، أحمد وحيد عز الدين، أسماء عبد الرحيم، وأسماء أسعد، لتفتيش ومتابعة جميع الصيدليات ومراقبة سوق الدواء في الوادى الجديد، والتأكد من الالتزام بالأسعار الرسمية ومحاربة محاولات رفع الأسعار.