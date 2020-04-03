صور.. وكيل أوقاف الأقصر يقود جولات على 18 مسجدا للتأكد من غلقها

الأقصر – أحمد مرعى

قاد الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، جولة مكوكية فى إطار المتابعة المستمرة للعمل الدعوى بالمساجد والإدارات التابعه للمديرية، ومتابعة تعليمات الوزارة الأخيرة والخاصة بإغلاق المساجد عن الجمع والجماعات.

وتتواصل الحملات والجولات اليومية للتأكد من تطبيق القرار داخل كافة مساجد المدن والقرى والنجوع المختلفة لحماية المواطنين من التجمعات ومكافحة انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" بين الأهالى.

وقال وكيل أوقاف الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه وجه بتشكيل لجنه من قيادات المديرية برئاسته وعضوية الشيخ عبد الستار إبراهيم أبو الحجاج رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية، وفضيلة الشيخ صلاح نور عبد العال وكيل المديريه، وذلك للمرور على مساجد مدينة الأقصر ومركز ومدينة البياضية ومركز ومدينة القرنة، وقد تم المرور على المساجد الآتية:- (مسجد التوحيد نجع عوض الله بقرية الحبيل بمركز ومدينة البياضية - مسجد عمر بن الخطاب نجع عوض الله بقرية الحبيل بمركز ومدينة البياضية - مسجد أبوبكر الصديق بنجع عوض الله بقرية الحبيل بمركز و بمدينة البياضيه - مسجد التوحيد بالزناقطه بمنشاه العمارى بمدينه الاقصر - مسجد السوالم بنجع السوالم بمنشاه العمارى بمدينة الاقصر - مسجد احمد ابراهيم بالزناقطه بمنشاه العمارى بمدينه الاقصر - مسجد الرحمه القباحى الشرقى بمدينة الاقصر - مسجد الشيخ يونس بالقباحى الشرقى بمدينة الاقصر - مسجد العتيق القباحى الشرقى بمدينة الاقصر - مسجد سيدنا الحسين ( رضى الله عنه ) بمنشاه العمارى بمدينة الاقصر - مسجد الشهيد ( التوبه ) بالعوابد الكرنك بمدينة الاقصر - مسجد مامون الطواب بالعوابد الكرنك بمدينة الاقصر - مسجد الرحمة بقرية البعيرات بمركز ومدينة القرنه - مسجد الأنوار المحمدية بقرية البعيرات بمركز ومدينة القرنه - مسجد السيدة زينب بقرية البعيرات بمركز ومدينة القرنه - مسجد الإيمان بقرية البعيرات بمركز ومدينة القرنه - مسجد التوحيد بقرية البعيرات بمركز ومدينة القرنه - مسجد العتيق بقرية البعيرات بمركز ومدينة القرنه).

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه بجانب جولات المساجد تم تكوين غرف العمليات والمتابعة الفرعية من مديرى الإدارات والمفتشين ورؤساء الأقسام كل فى مجال اختصاصه، وذلك لمتابعة أوجه النشاط الدعوى على مستوى المديريه اليوم الجمعه، والمرور على المساجد كل فى نطاق اختصاصه والوقوف على الطبيعه على العمل الدعوى بها وتكثيف عمليات المتابعه لتنفيذ تعليمات الوزاره بشان غلق المساجد عن الجمعه االجماعات وذلك حفاظا على المجتمع والوطن والسادة المواطنين ومعالجة أوجه القصور بها أن وجدت. وذلك عن طريق الجهات المختصة وإتخاذ اللازم قانوناً.



وكيل أوقاف الأقصر وقيادات المديرية يقود جولات على 18 مسجد



التأكد من غلق المساجد بمحافظة الاقصر



جولة بمسجد التوحيد بالأقصر



جولة بمسجد الشيخ يونس جاد الله



جولة على مسجد عمر بن الخطاب بالاقصر



زيارة لقيادات الاوقاف بمسجد الرحمن