صور.. مطروح تواصل غلق الشواطئ ومنع التجمعات لمواجهة انتشار فيروس كورونا

مطروح - حسن مشالي

واصل مجلس مدينة مرسى مطروح، اليوم الجمعة، تنفيذ قرار إغلاق الشواطئ ومنع التجمعات على كورنيش البحر، حرصاً على سلامتهم، في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من خلال تقليل التحركات والتجمعات، إلى جانب التدابير الاحترازية الأخرى التي تنفذها المحافظة، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مواجهة فيروس كورونا.

كما تواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية، بمحافظة مطروح، تنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بشأن تطبيق قرار منع التجمعات على طول شاطئ البحر، بمدينة مرسى مطروح، وشواطئ القرى والمنتجعات السياحية بالساحل الشمالي، في نطاق مدن الحمام والعلمين والضبعة، والتشديد على رؤساء المركز والمدن والقرى، بإغلاق جميع الشواطئ ومتابعتها، لمنع أية تجمعات أو توافد المواطنين عليها.

ووجهت الوحدات المحلية، وأقسام الشرطة بمدن الساحل الشمالي، إخطارات رسمية، لإدارات القرى والفنادق والمنتجعات السياحية، جاء فيها " نظراً للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، فقد صدر قرار بعدم وجود تجمعات داخل القرى السياحية وكذا عدم التواجد على الشواطئ حفاظاً على المواطنين".

وقال المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام لمحافظة مطروح، في تصريح لـ " اليوم السابع" أنه بناء على توجيهات المحافظ، تم تكليف رؤساء المدن والقرى وإدارة السياحة والمصايف والأجهزة المعنية بالمحافظة، بإغلاق جميع الشواطئ ومنع تواجد المواطنين وتجمعهم، حفاظاً على سلامتهم، وللحد من انتشار فيروس كورونا.

ينفذ مجلس مدينة مرسى مطروح، برئاسة اللواء وليد المعداوى، فض ومنع تجمعات المواطنين علي كورنيش المدينة، والشواطئ المختلفة، حفاظا علي سلامة المواطنين، في إطار التدابير الاحترازية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه يتم تنظيم دوريات يوميا للتأكد من عدم وجود تجمعات للمواطنين علي الشواطئ، وناشد أهالي مطروح بعدم النزول إلي الشوارع والالتزام بالمنازل، للحفاظ علي صحة الجميع، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والمخاوف من انتشار الفيروس، وأشاد بوعي المواطنين، والالتزام بغلق جميع المحال يومي الجمعة والسبت، وكذلك الالتزام بقرار حظر التجوال من الساعة 7 مساءاً حتى السادسة صباحا .

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، قد وجه المحافظين بغلق جميع الشواطئ الموجودة لديهم أمام الزائرين لمنع التجمعات ومواجهة انتشار فيروس كورونا وذلك اعتبارًا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين .

وجاء القرار بناءً على الصور والفيديوهات التى نشرتها بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، أظهرت وجود تجمعات للمواطنين على عدد من الشواطئ فى العين السخنة والإسكندرية وأماكن أخرى بالمحافظات .















