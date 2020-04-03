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صور.. مدينة الطود بالأقصر تنهى تركيب 120 عمود إنارة للقرى الأكثر احتياجًا

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:30 ص
صور.. مدينة الطود بالأقصر تنهى تركيب 120 عمود إنارة للقرى الأكثر احتياجًا تركيب عمود كهرباء
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود شرق محافظة الأقصر، بأنه يجرى مواصلة أعمال تطوير شبكات توزيع الكهرباء بمنطقة البروج شرق بقرية العديسات قبلي، حيث يتم إحلال وتجديد الأسلاك والكابلات الهوائية وتحويلها إلى كابلات أرضية بالمنطقة نظرًا لكثافتها السكانية، وذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المدن، بالمتابعة الميدانية المستمرة لأعمال الخطة الاستثمارية والخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين.

وأضاف الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود لـ"اليوم السابع"، أنه تم تركيب 80 عمود كهرباء كمرحلة أولى للقرى الأكثر احتياجًا بطرق وشوارع قرية العديسات قبلي وحاجر العديسات قبلي ضمن القرى الأكثر احتياجًا، وتم تركيب 40 عمود كمرحلة ثانية، كما تابع رئيس مركز ومدينة الطود، أعمال حملات النظافة بالوحدة المحلية لقرية العديسات قبلي، حيث تم رفع 9 أطنان مخلفات بمداخل النجوع والعزب، كما يجري استكمال أعمال تطهير وتعقيم الشوارع والطرق الرئيسية داخل قرى المركز.

وفى مدينة الأقصر قال العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، إنه قد تم دعم منظومة الحملة الميكانيكية للمساهمة في رفع كفاءة المعدات وإجراء أعمال الصيانة العاجلة، لضمان استمرار عمليات رفع القمامة تمهيداً لنقلها للمكان المخصص لها حفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين، وأكد الشريف أنه تم إجراء أعمال صيانة وغسيل المعدات بحملة المعدات التابعة لمجلس مدينة الأقصر بقيادة فتحي يوسف حسن مدير حملة المعدات.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم خلال الفترة الماضية إستمرار أعمال التعقيم والتطهير للمنشآت الحيوية والشوارع، حيث تم مساء أمس الأحد، إستكمال تطهير شوارع ونجوع حي المطار كاملاً بمنطقة المطار، وذلك في إطار الجهود المستمرة لإظهار مدينة الأقصر بالصورة التي تليق بأهالينا والتعاون المشترك بين مجلس مدينة الأقصر ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين داخل نطاق مدينة الأقصر، حيث أن المواطن هو الشريك الأصيل في رسم هذه الصورة الرائعة، وفى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لمكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مضيفاً أنه استهدفت الحملات للتعقيم والتطهير المناطق التالية:- (نجوع الدقايق والكولة ونجع العرب وريان وغنيم وسليمان وعطيتو ونجع عبد العاطى وانتهت بشارع منشأة العماري الرئيسي ونجع العوابد بالإضافة إلى أعمال حملة النظافة بالوردية الليلية واستهدفت الكوبري العلوي وامتداد أكمنة يسي والعمارى الطريق السريع)، وذلك لرفع كمية من مخلفات القصب وذلك في اليوم الخامس من أيام حظر التجول.

 

مدينة الطود تنهى تركيب 120 عمود للقرى الأكثر إحتياجاً
مدينة الطود تنهى تركيب 120 عمود للقرى الأكثر إحتياجاً

مدينة الأقصر تجرى صيانة لسيارات الحملة لمواصلة حملات النظافة
مدينة الأقصر تجرى صيانة لسيارات الحملة لمواصلة حملات النظافة

 


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تركيب اعمدة انارة لقرى الطود

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مجلس مدينة الاقصر

تعقيم شوارع الاقصر

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