اليوم السابع
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صور.. محافظ المنيا يفتتح مستشفى ملوى العام لاستقبال وعلاج حالات كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 09:24 م
صور.. محافظ المنيا يفتتح مستشفى ملوى العام لاستقبال وعلاج حالات كورونا محافظ المنيا يفتتح مستشفى ملوى العام
المنيا – حسن عبد الغفار

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افتتح  محافظ المنيا، مستشفى ملوى العام، تمهيدا للتشغيل الجزئى لها بشكل استثنائى كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا من جميع أنحاء الجمهورية، فى إطار الخطة الاستباقية التى وضعتها وزارة الصحة والسكان لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتفقد المحافظ غرف العزل المجهزة بالمستشفى ،حيث اطمئن على جودة الخدمة ومستوى الجاهزية لاستقبال أى حالات إصابة والانتهاء من تركيب جميع الاجهزة اللازمة بكل الاقسام وجميع الاجراءات الطبيه اللازمة، واتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية.

وخلال لقائه بالفريق الطبى بالمستشفى، أشاد المحافظ، بالدور الذى تقوم به جميع الفرق الطبية فى المحافظة، ونقل تحيات وتقدير رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، لجميع الفرق الطبية التى تواصل الليل بالنهار لمواجهه هذا المرض، معربا عن شكره وامتنانه للجهد المتميز الذى يبذله العاملون بمنظومة الصحة بالمحافظة لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد فى الفترة الراهنة، داعيا المولى عز وجل ان تكلل جهود جيش مصر الأبيض بمنع انتشار المرض وان يحفظ الله بلادنا من كل سوء.

وأكد المحافظ على ضرورة تكاتف جميع الجهات للخروج بالوطن من هذه الأزمة .

وسلم المحافظ الفريق الطبى بالمستشفى 100 حقيبة مستلزمات طبية ووقائية، موضحا أن تحسين الخدمة الصحية فى كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين، تأتى فى مقدمة اهتمامات الدولة، وخاصة فى مثل تلك الظروف الطارئة، وذلك للارتقاء بمستوى الأداء وتطبيق أفضل المعايير فى أداء الخدمات الطبيه للمواطنين، لافتا أن هناك تواصل يومى بين جميع اطراف المنظومة الصحية بالمحافظة لمتابعة ما يستجد من تطورات بشأن فيروس كورونا المستجد .

وأكد المحافظ، أن أجهزة المحافظة فى حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، مناشدً جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتى أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة فى مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية ، مع ضرورة الالتزام فى منازلهم لمنع انتشار العدوي.

وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، أن المستشفى جاهزة لاستقبال وعلاج حالات فيروس كورونا ، ضمن خطة الوزارة لتشغيل عدد من المستشفيات على مستوى الجمهورية ، وتبلغ سعة المستشفى 134 سرير منهم 109 سرير داخلى و25 سرير عناية مركزة.

 

محافظ المنيا يفتتح مستشفى ملوى العام (1)
محافظ المنيا يفتتح مستشفى ملوى العام 

 

محافظ المنيا يفتتح مستشفى ملوى العام (2)
محافظ المنيا يفتتح مستشفى ملوى العام 

 

محافظ المنيا يفتتح مستشفى ملوى العام (3)
محافظ المنيا يفتتح مستشفى ملوى العام 
 
محافظ المنيا يفتتح مستشفى ملوى العام (4)
محافظ المنيا يفتتح مستشفى ملوى العام 

 

محافظ المنيا يفتتح مستشفى ملوى العام (5)
محافظ المنيا يفتتح مستشفى ملوى العام 

 

محافظ المنيا يفتتح مستشفى ملوى العام (6)
محافظ المنيا يفتتح مستشفى ملوى العام 

 

محافظ المنيا يفتتح مستشفى ملوى العام (7)
محافظ المنيا يفتتح مستشفى ملوى العام 

 

محافظ المنيا يفتتح مستشفى ملوى العام (8)
محافظ المنيا يفتتح مستشفى ملوى العام 

 

محافظ المنيا يفتتح مستشفى ملوى العام (9)
محافظ المنيا يفتتح مستشفى ملوى العام

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