صور.. حملات تطهير للشوارع والميادين والمصالح الحكومية بـ"أبو كبير" فى الشرقية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

انطلقت حملة مكبرة لنظافة وتطهير جميع المنشآت الحيوية داخل نطاق رئاسة مركز أبو كبير بالشرقية، شملت حملات تنظيف وتطهير الشوارع والميادين العامة والمنشآت والمساجد والمدارس والمصالح الحكومية بنطاق رئاسة المركز.

جاء ذلك تنفيذاً لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية والمهندس وجيه صدقي أحمد رئيس مركز ومدينة أبوكبير وبإشراف جودت محمد عبدالحليم نائب رئيس المركز وكمال يوسف إبراهيم نائب رئيس المركز والمهندس أحمد حامد عطا سكرتير عام مركز ومدينة أبوكبير.

يأتى ذلك تنفيذاً لتعليمات الكتاب الدوري رقم 4087 لعام 20 20 الصادر من رئاسة مجلس الوزراء ومن ووزيرة الصحة والسكان وفي إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية ورفع درجة الإستعداد والجاهزية القصوى في مواجهة خطر إنتشار فيروس كورونا المستجد داخل البلاد.

والذي نص على أن يكون يوم الجمعة من كل أسبوع يوماً للتطهير في جميع أنحاء الجمهورية ليشمل كافة المنشآت العامة والخاصة والمقاهي ودور العبادة ووسائل النقل بالإضافة إلى حث المواطنين على إجراء تطهير لأماكن سكنهم .

يشار إلى أن محافظ الشرقية شدد على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، مؤكدا على وكيلى وزارتى (الصحة- الزراعة ) بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد الأزهرية ودور العبادة والمديريات الخدمية والمنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نطاق المحافظة حفاظا على صحه وسلامة المواطنين .

كما نفذ رؤساء المدن والمراكز بالشرقية، بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة، بشن حملات مكثفة على السناتر وأماكن الدروس الخصوصية،الحضانات بجميع أنحاء المحافظة، فتم تشميع حضانات ومراكز وسنتر الدروس الخصوصية وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات الصادرة إليهم وعدم مخالفتها،حيث أغلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، ما يقرب من 600 حضانة ومركز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة ، وشدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع إدارتى شئون البيئة والإشغالات برئاسة المركز وقوات الشرطة بشن حملات مكثفة على جميع الحضانات ومراكز الدروس الخصوصية بجميع انحاء المحافظة ، وإخطار المدرسين بتطبيق التعليمات وعدم مخالفتها لتجنبهم للمساءلة القانونية.



جانب من الحملة



جانب من الحملة