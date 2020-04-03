اليوم السابع
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صور.. تحرير 6 مخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية فى حملات جنوب محافظة الأقصر

الجمعة، 03 أبريل 2020 01:17 م
صور.. تحرير 6 مخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية فى حملات جنوب محافظة الأقصر تحرير 6 مخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية
الأقصر – أحمد مرعى

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صرح الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل أول وزارة التموين بمحافظة الأقصر، إنه تمت مواصلة الحملات التموينية بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، حيث تم المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية وفرع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية وشركة المطاحن وشركات المستلزمات الطبية والصيدليات، وبرفقته رجال مباحث التموين والمفتش الصيدلي، وإدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والطب البيطرى والإدارات التابعة للمديرية.

وأضاف وكيل تموين الأقصر – فى بيان صحفى – أنه قامت الرقابة التموينية بإدراة تموين مدينة إسنا وفريق العمل بالإدارة لتفقد الحالة التموينية بدائرة الإدارة للوقوف علي معرفة مدي توافر السلع الحيوية بالأسواق، وكانت النتيجه أن الحالة التموينية مستقرة وجميع السلع متوفرة في الأسواق وفي المتناول.

وأوضح الدكتور تامر صلاح مختار، أنه تم المرور علي محلات الجزارة برفقة الطبيب البيطري وأسفر المرور عن تحرير 6 مخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية  ضد كلا من "ح.م" وحرر له المحضر رقم 5766، و"ح.ي" وحرر له المحضر رقم 5767، و"ق.ع.س" وحرر له المحضر رقم 5768، و"س.م.أ" وحرر له المحضر رقم 5769، و"ع.ع.م" وحرر له المحضر رقم 5771، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات وتولت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

وأوضح الدكتور تامر صلاح، أنه فى إطار خطة العمل خلال تلك الفترة تم تكليف المهندس عبد الرازق الصافي مدير الرقابة التموينية والحملة المرافقة بالتواجد والمرور الميداني المكثف من الصباح الباكر على الأنشطة التموينية المدعمة وتم عمل مبادرات مع منافذ مشروع جمعيتي والبدالين وتم عمل أماكن انتظار مناسبة للمواطنين وتنظيم العمل لمنع التكدس واستخدام مطهرات بصفه مستمرة وسط حالة من رضى المواطنين، مضيفاً أنه تم طرح كميات من المطهرات والمعقمات ومستلزمات الوقاية من الفيروسات بأسعار مناسبة بمنفذي السوق الحضري ومنفذ شرق السكة بجوار التأمينات.

تحرير 6 مخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية فى حملات بالأقصر
تحرير 6 مخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية فى حملات بالأقصر

 

حملات على محلات الجزارة بالأقصر
حملات على محلات الجزارة بالأقصر

 


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