صور.. أهالى العائدين من واشنطن: العزل فى أوضة 5 نجوم على البحر ومن غير فلوس

كتب محمود عبد الغنى

اشاد عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالعناية التي تلقاها المصريين العائدين علي رحلة مصر الطيران التي وصلت مطار مرسي علم صباح اليوم الجمعة قادمة من واشنطن دي سي بالولايات المتحدة الأمريكية وأقلت 293 شخصا و13 رضيعا من المصريين العالقين بسبب فيروس كورونا.

وانتقدت المواطنة أمل الفولي علي صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ما يتم كتابته من المنشورات السلبية التي روجها البعض عن أماكن الحجر الصحي حيث قالت ان والديها كانوا عالقين في واشنطن ووصلوا صباح اليوم علي طائرة مصر الطيران الي مرسي علم وكان في استقبالهم فريق طبي وتم إنهاء إجراءاتهم علي الفور.

واضافت أمل، انه تم اجراء كشف طبي علي الركاب وتطهير الحقائب بالكحول، وكان في انتظارهم اتوبيسات لنقلهم لاحد الفنادق السياحية ذات الـ 5 نجوم علي ان يتم وضعهم في الفندق لمدة 14 يوم مدة العزل ويتم اجراء الكشوفات الطبية لهم مرتين يوميا، قائلة "العزل فى أوضة 5 نجوم على البحر ومن غير فلوس".

وتواصل الشركة الوطنية مصر للطيران، تسيير رحلات استثنائية إلى العديد من دول العالم، لعودة المصريين العالقين بالخارج.

وكانت سلطة الطيران المدنى المصرية أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ويستمر حتى 15 أبريل القادم، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.