"صحة المنوفية": لدينا 157 أجهزة تنفس صناعى بمستشفيات المحافظة

المنوفية - محمد فتحى

أكد مصدر مسئول بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أننا لدينا 157 جهاز تنفس بجميع المستشفيات العامة والمركزية النوعية التأمين والتعليمى على مستوى أنحاء المحافظة.

وأضاف المصدر، أن المستشفيات الخاصة بها ما يقرب من 77 جهاز تنفس صناعى وسيتم الاستعانة بها حال حدوث تطورات في الأزمة التى تمر بها مصر .

وأشار إلى أن أجهزة التنفس الصناعى الموجودة بالمستشفيات تكفى المحافظة في الوضع الحالى وحال حدوث أى تطورات سيتم استخدام أجهزة التنفس الصناعى بالمستشفيات الخاصة.

وأضاف المصدر أنه بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بجميع أنحاء المحافظة، 28 حالة بينهم 3 حالات بقرية تتا التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، من المخالطين لحالة مصابة بالفيروس منذ عدة أيام وتم تعقيم القرية بأكملها.

وبدأت اليوم مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، تشغيل جهاز "PCR"، المخصص لتحاليل فيروس كورونا المستجد، للتسهيل على الأطباء وحالات الاشتباه وسرعة إظهار النتائج، دون الحاجة لسفر العينات للمعامل المركزية بالقاهرة، بمستشفى حميات شبين الكوم المخصصة لعزل الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وأكد الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية ،على أنه تم إجراء 222 تحليل "PCR"، لحالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد داخل المحافظة.

وأضاف، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، أن المديرية تتابع 3642 قادما من الخارج ومخالطين لحالات إيجابيهة، وفق للتوصيات الصادرة من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية بشأن أعمال التطهير والتعقيم للاماكن التي ظهر بها إصابات، والمتابعة المستمرة للحالات المخالطة يوميًا.