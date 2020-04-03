"صحة أسوان" تفحص 150 مخالطاً لـ3 مصابين بقرية الجزيرة.. صور

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

شنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة أسوان، اليوم، الجمعة، حملة لتعقيم وفحص المواطنين بقرية الجزيرة التابعة لمركز أسوان، بعد أن تم اكتشاف حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد لـ3 أشخاص من سكان القرية، وتم التعامل معهم ونقلهم إلى مستشفى العزل بأسوان بمنطقة الصداقة الجديدة.

شملت الحملة الصحية التى ترأسها الدكتور إيهاب حنفى، وكيل وزارة الصحة بأسوان، فحص نحو 150 مواطناً من المخالطين والقريبين من المصابين داخل قرية الجزيرة، مستخدمين فى ذلك 5 عيادات متنقلة، علاوة على أعمال الرش والتعقيم والتطهير لأماكن بالقرية، ومن المقرر أن تستمر الحملة على مدار يومين اليوم وغداً.

وفى سياق متصل، تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان جهودها المكثفة في كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، وشنت إدارة المتوطنة بمديرية الشئون الصحية بأسوان، حملات تطهير وتعقيم لكورنيش أسوان، كما تم أيضا حملات تعقيم لمواقف السيارات، ومحطة السكة الحديدية بمدينة أسوان، وذلك فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس الكورونا وحماية صحة وسلامة المواطنين.

واستكملت الإدارة الصحية بأسوان, عمل المسح الحراري للوافدين من القطارات بمحطة السكة الحديدية بأسوان، بالإضافة لذلك تم تعقيم وتطهير المحطة وأماكن حجز التذاكر والأتوبيسات المخصصة لنقل المواطنين.

كان قد أهدى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان العاملين بمستشفى أسوان التخصصى العام بالصداقة الجديدة والذى يأتى ضمن إحدى مستشفيات العزل الطبي للمصابين بمرض كورونا المستجد مجموعة من الهدايا المتنوعة وبوكيهات الورد، بالإضافة إلى بعض المستلزمات الطبية الوقائية ، وذلك تشجيعاً وتضامناً مع الدور البطولى الذى يقوم به الجيش الأبيض داخل هذا الصرح الطبي وباقي مستشفيات العزل والذين يتصدرون الصفوف الأولى لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

كما بعث اللواء أشرف عطية بباقات ورود للمرضى الذين يخضعون لعلاج مكثف لتحويلهم من حالات إيجابية إلى سلبية تمهيداً للوصول إلى الشفاء الكامل، مؤكداً على أن جميع مؤسسات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تقدر ما يقوم به العاملين فى القطاع الصحى وهو الذى تجسد فى قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة بصرف مكافأة استثنائية للعاملين بمستشفيات العزل.



الفريق الطبى



جانب من فحص أهالى القرية



فحص المواطنين