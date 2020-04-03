شفاء حالتين من كورونا فى بلقاس وخروجهما من مستشفى العزل بالإسماعيلية

الدقهلية شريف الديب

أكد الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، خروج حالتين من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بالإسماعيلية، بعد تماثلهم للشفاء.

وأشار الدكتور سعد مكى، فى تصريحات صحفية، إلى أن الاثنين هم من أبناء مركز بلقاس، ولم يتبقى غير حالة واحدة فقط، ليصبح من خرجوا وتحول تحاليلهم من إيجابية إلى سلبية 8 حالات بالدقهلية.

وأوضح أن باقى الحالات تتماثل للشفاء، وحالتهم الطبية فى تحسن وسوف يتوالى خروجهم تباعا.

وأضاف مكى، أن مديرية الصحة بالدقهلية تهيب بالمواطنين الالتزام التام بالبقاء بالمنزل، وتنفيذ تعليمات وزارة الصحة فى هذا الصدد.

يذكر أن الدكتور الشعراوى، كمال مدير عام مستشفى الجامعة الرئيسى، أعلن وصول أجهزة ومشتملات وحدة عناية الخير تضم 4 أجهزة صدمات للقلب، 37 جهاز تنفس صناعى للعناية المركز الجديدة، 51 سرير عناية مركزة بمشتملاته.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة نسرين صلاح عميد كلية الطب، الدكتور محمد حجازى المدير التنفيذى، بسرعة إنشاء عناية مركزة لاستيعاب المصابين بفيروس كورونا فى حالة لا قدر الله تزايد أعداد المصابين ضمن الإجراءات التى تقوم بها المستشفى فى إطار الاستعدادات لمواجهة فيروس كرونا المستجد.

كما أعلن استلام سيارة إسعاف جديدة، مجهزة لنقل الحالات الحرجة من والى المستشفى، وأشار الشعراوى، إلى أن الإسعاف شامل التجهيزات الطبية والهندسية، طبقا للمواصفات القياسية لوزارة الصحة وتشمل، جهاز تنفس صناعى، جهاز مراقبة الوظائف الحيوية، جهاز الصدمات الكهربائية، نقالة ترولى أساسية، نقالة كرسى متطورة، نقالة ظهر صلبة بالاحزمة، جهاز سكر، جهاز ضغط، طقم تثبيت رقبة وجبائر، 2 أسطوانة أكسجين سعة الواحدة 10 لتر، منظار حنجرى، أنابيب حنجرية، ممرات هوائية، حقيبة اسعافات متنقلة، حقيبة إنعاش.

ولفت إلى أن مشتملات العناية المركزة الجديدة وسيارة الإسعاف الجديدة تمت بتبرعات من المجتمع المدنى ورجال الأعمال لمساندة الدولة فى هذه الظروف جزء من الموازنة.