شاهد.. سيارات الجيزة تعقم أكبر أسواق فيصل بعد ازالته لمواجهة كورونا

كتب أسامة عبد الحميد

قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة اليوم بتطهير وتعقيم شارع المنشية بفيصل، وذلك بعد قيام حملة مكبرة بإزالة السوق المقام بالشارع، ضمن تنفيذ قرار محافظ الجيزة بإزالة الأسواق لمنع التكدسات للحد من انتشار فيرس كورونا.

وفى السياق تواصل محافظة الجيزة تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا حفاظا علي سلامة المواطنين، حيث أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة استمرار عمليات تطهير كافة أماكن التجمعات والمواصلات العامة والمواقف وكافة مبانى الوحدات المحلية ومجالس المدن والمراكز والأحياء لمكافحة الفيروسات، لافتا إلى أنه تم تكليف رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة أعمال الرش والتطهير والتعقيم لكل المرافق وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى وبالتعاون مع المبادرات الشبابية والجمعيات الأهلية المهتمة بالشئون المجتمعية.



وشدد محافظ الجيزة علي تكثيف الحملات التموينية على الأسواق لمنع الاستغلال وضبط الأسواق والأسعار واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، كما شدد راشد علي توعية المواطنين والعاملين بمخاطر فيروس كورونا و تنفيذ توجيهات السيد رئيس الوزراء بالحد من التجمعات مع الالتزام بتخفيض عدد العاملين.