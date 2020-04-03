سوريا تحجر 525 مواطنا للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد

فرضت محافظة السويداء السورية الحجر الصحى على 525 مواطنا دخلوا المحافظة بطرق غير شرعية، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.
وقال مدير صحة السويداء نزار مهنا - في تصريح أوردته قناة (روسيا اليوم) الخميس - إن نحو 525 مواطنا ممن دخلوا البلاد بطرق غير شرعية يلتزمون بالحجر الصحى فى منازلهم تحت المراقبة الصحية.
وناشد الأهالى بالإبلاغ عن القادمين من خارج سوريا عبر منافذ غير شرعية إلى المحافظة، لإجراء الفحوصات اللازمة حرصا على سلامتهم وسلامة جميع المواطنين.
سوريا تحجر 525 مواطنا للاشتباه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجدالجمعة، 03 أبريل 2020 02:00 ص
كورونا فى سوريا
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فرضت محافظة السويداء السورية الحجر الصحى على 525 مواطنا دخلوا المحافظة بطرق غير شرعية، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد.
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