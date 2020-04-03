اليوم السابع
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خالد صلاح
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زيادة عدد الجنازات بجاكرتا تثير مخاوف عن وفيات غير معلن عنها بفيروس كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 11:17 م
زيادة عدد الجنازات بجاكرتا تثير مخاوف عن وفيات غير معلن عنها بفيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
جاكرتا (رويترز)

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شهدت العاصمة الإندونيسية جاكرتا، زيادة حادة فى عدد الجنازات فى مارس، فى تطور قال حاكم المدينة إنه يشير إلى أن الوفيات بفيروس كورونا المستجد ربما تكون أكثر بكثير من المعلن عنه رسميا.

 

وطبقا لإحصاءات إدارة المتنزهات والمقابر فى جاكرتا التى اطلعت عليها رويترز، جرت ما يقرب من 4400 عملية دفن فى مارس آذار أى بزيادة نسبتها 40 فى المئة مقارنة بأى شهر منذ يناير كانون الثانى عام 2018 على الأقل. وكان ثانى أكبر عدد من الجنازات قد سجل فى مارس آذار عام 2019 وبلغ 3100 جنازة.

 

وتمكنت رويترز من الحصول على إحصاءات تعود إلى بداية عام 2018. والمدينة بؤرة وباء فيروس كورونا المستجد فى إندونيسيا إذ سجلت طبقا لبيانات الحكومة الإندونيسية 971 حالة إصابة و90 حالة وفاة أو نصف عدد الحالات بنوعيها فى إندونيسيا.

 

ويشتبه حاكم جاكارتا أنيس باسويدان وبعض خبراء الصحة العامة بأن عدد حالات الإصابة والوفاة المعلنة أقل بكثير من الأعداد الحقيقية فى واحدة من أقل دول العالم فى معدل الفحوص.

 

وقال باسويدان لرويترز اليوم مشيرا إلى الإحصاء الخاص بالجنازات "هذا أمر مزعج للغاية". وأضاف "أحاول أن أجد سببا آخر غير وفيات لم يعلن عنها بكوفيد-19".

 

ولم يرد مسؤول كبير فى وزارة الصحة على اتصالات هاتفية ورسائل للحصول على تعليق على إحصاءات الجنازات.

 

ولم يرد متحدث باسم الرئيس جوكو ويدودو على طلب للحصول على تعليق .

 

ولا تشير إحصاءات إدارة المتنزهات والمقابر إلى أسباب الوفاة لكن لم يكن هناك إعلان عن أى وباء آخر فى جاكرتا خلال تلك الفترة كما لم تقع أى كارثة طبيعية كبيرة.

 

وضاعفت إندونيسيا تقريبا عدد الفحوص فى الأسبوع المنقضى لكنها أجرت 7621 فحصا فى دولة عدد سكانها 260 مليون نسمة.

 

وأعلنت وزارة الصحة فى إندونيسيا اليوم أن العدد الإجمالى لحالات الإصابة بلغ 1986 حالة وأن الوفيات بمرض كوفيد-19 بلغ عددها 181 حالة وهو العدد الأكبر فى آسيا بعد الصين.

 


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