زيادة ساعات العمل على معديات الإسماعيلية والقنطرة لمنع التزاحم

الإسماعيلية - السيد فلاح

قالت هيئة قناة السويس، فى بيان لها، قبل قليل، إنه تم تعديل مواعيد تشغيل معدية نمرة 6، ومعديات القنطرة للسيارات والأفراد، انطلاقًا من الدور المجتمعى للهيئة بالربط بين ضفتى القناة، وحرصًا على سلامة المواطنين ومنع تكدس السيارات والأفراد ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد COVID 19.

وأضافت هيئة قناة السويس أن المواعيد الجديدة لتشغيل معدية نمرة 6، والقنطرة للسيارات والأفراد، من الساعة السادسة صباحًا حتى الساعة السابعة مساءً، اعتبارًا من اليوم الجمعة حتى انتهاء فترة الحظر، بدلاً من المواعيد السابقة التى كانت تعمل بها سابقا وهى من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساء.

وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت فى السادس والعشرين من مارس الماضى، مواعيد تشغيل جميع أنفاق قناة السويس بمدن القناة الثلاث "الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس"، فى ظل الظروف الاسثثنائية التى تمر بها البلاد.

وقالت هيئة قناة السويس، فى بيان لها، إنه تم تعديل مواعيد تشغيل جميع أنفاق قناة السويس بمدن القناة الثلاث "الإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس"، لتصبح من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً.

وبذلك تصبح مواعيد تشغيل معدية نمرة 6، ومعديات القنطرة للسيارات والأفراد، من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً، أما باقى المواعيد الخاصة بنفقى "تحيا مصر" بمدينة الإسماعيلية ونفقى "3 يوليو "بمدينة بورسعيد ونفق الشهيد أحمد حمدي بمدينة السويس، بالإضافة إلى مرفق المعديات والكباري العائمة بمدن القناة الثلاث مع مراعاة الفاصل الملاحي لعبور السفن بالقناة، كوبري الشهيد طه ذكي، بسرابيوم فى الإسماعيلية، وكوبري الشهيد أحمد شبراوي، بمدينة السويس، وكوبرى "النصر" ببورسعيد، يعملان من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة الخامسة مساءً.