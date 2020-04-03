اليوم السابع
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الجمعة، 03 أبريل 2020 04:03 م
خالد صلاح
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روسيا تنشئ قاعدة بيانات تضم صور مصابى كورونا لمراقبة تحركاتهم

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:44 م
روسيا تنشئ قاعدة بيانات تضم صور مصابى كورونا لمراقبة تحركاتهم مجلس الدوما الروسى
أ ش أ

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أعلن رئيس مجلس دوما مدينة موسكو، أليكسى شابوشنيكوف، عن إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمصابين بفيروس "كورونا" المستجد، تتضمن صورا شخصية لجميع المصابين فى العاصمة موسكو من أجل مراقبتهم أثناء التزامهم بنظام العزل الذاتي.
 
وقال شابوشنيكوف - فى تصريح للقناة التلفزيونية الأولى الروسية، اليوم الجمعة، "من أجل مراقبة الامتثال لنظام العزل الذاتي، سيتم تطبيق تقنيات المراقبة الجديدة الحديثة والرقمية تجاه الأشخاص المصابين بالفيروس التاجي، وهذا هو الحد الذى يفصل الأشخاص المرضى عن الأشخاص الأصحاء".
 
وأضاف: "فى حال إصابة شخص بالفيروس التاجي، سيتم استخدام وثيقة خاصة يوقعها هذا المواطن المريض، حيث يتعهد بالتزامه بنظام العزل الذاتي". 
 
وتابع: "سيخضع هذا الشخص للتصوير وسيتم إضافة صورته الشخصية إلى قاعدة البيانات الخاصة، وذلك عن طريق الاستفادة من التكنولوجيا التى يجرى تطبيقها منذ فترة طويلة من الزمن".
 

روسيا

البرلمان الروسى

الدوما الروسى

كورونا

فيروس كورونا

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