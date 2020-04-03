رجل إيطالى يقتل صديقته بعد اتهامها بنقل عدوى كورونا له

كتبت: نهال طارق

قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية، إن طالبة طب إيطالية قد خنقت حتى الموت على يد صديقها بعد أن اتهمها خطأً بأنها نقلت له عدوى فيروس كورونا وفقًا لوسائل الإعلام المحلية فى المنطقة.

قال مسؤولون، إن لورينا كوارنتا من صقلية توفيت فى ميسينا فى وقت سابق من هذا الأسبوع، وقالت عمدة مدينة فافارا مسقط رأسها إنها سمعت الأخبار المؤسفة عن وفاة لورينا المفاجئ يوم الثلاثاء الماضى.

وبحسب ما ورد قال صديقها أنطونيو دي بيس للشرطة، إنه قتلها لأنه اعتقد أنها نقلت له عدوى كورونا، ولكن وفقا للمطلعين جاءت نتائج الاختبارات سلبية لكليهما.

ومن جانبها قالت وكالة الأنباء الإيطالية إن السيدة كوارنتا خنقت في منزلها المشترك في مدينة صقلية، كما ذكرت وكالة أنسا أن صديقها دي بيس استدعى الشرطة إلى مكان الحادث وحاول الانتحار.

وقالت جامعة ميسينا التي كانت تدرس فيها كوارانتا بكلية الطب إنها كانت طالبة مجتهدة وتوقع الكثير لها بالنجاح.

ووفقا للتقرير دون عمدة مدينة ميسينيا، حيث كانت تعيش الضحية إن الإغلاق على الصعيد الوطني كان وقتًا صعبًا بشكل خاص لضحايا العنف المنزلي ، وحدد الدعم المتاح في المجتمع.

وفي نفس السياق تم إخبار السكان في إيطاليا بالبقاء في منازلهم حيث تعمل السلطات على مكافحة تفشي وباء كورونا ما لم يكن من الضروري مغادرة المنزل ، على سبيل المثال للحصول على البقالة أو الأدوية.

وقال رئيس الوزراء إن الإغلاق (المقرر أن ينتهي هذا الأسبوع ) سيستمر الآن حتى 13 أبريل على الأقل.

كانت إيطاليا واحدة من أكثر البلدان تضررا في العالم من فيروس كورونا حيث سجلت أكثر من 110،000 إصابة مؤكدة ووصل عدد الوفيات الى حوالي 13000 ، وفقا للأرقام الرسمية.