اليوم السابع
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رئيس مدينة الزينية يتابع العمل بالوحدات الصحية وانتظام الأطباء والتمريض وتعقيم المنشأت

الجمعة، 03 أبريل 2020 11:08 ص
رئيس مدينة الزينية يتابع العمل بالوحدات الصحية وانتظام الأطباء والتمريض وتعقيم المنشأت رئيس مدينة الزينية يتابع العمل بالوحدات الصحية
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالوحدات الصحية وإنتظام فريق الأطباء والتمريض فى أعمالهم، حيث توجه رئيس المدينة بالشكر والعرفان للأطباء لإلتزامهم بأعمالهم وعدم التقاعس عن دورهم تجاه الأهالى، ويساهمون فى تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى مختلف أنحاء المدينة على مدار الساعة، مؤكداً على تقديم الدعم اللازم لكافة الأطباء والتمريض بالوحدات الصحية لتقديم أفضل خدمة صحية للجميع.

وتابع رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر خلال جولته بالمدينة، العمل فى مواصلة أعمال التطهير والتعقيم المنشآت الحيوية بالمركز حيث تم اليوم رش وتطهير المبنى الإدارى لمجلس مدينة الزينية، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19.

وكانت قد أعلنت إدارة الشئون الإجتماعية بمدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه فى إطار تطوير الخدمات التي تقدمها الشئون الإجتماعية، تقرر أن يتم تحويل معاشات الضمان الإجتماعي إلى معاش تكافل وكرامة، وذلك إعتبار من 15 ابريل 2020، حيث سيكون الصرف بمكاتب البريد ببطاقة الرقم القومى لحين الإنتهاء من طبع كروت الفيز التى سيتم توزيعها لأصحابها فوراً، وقال العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية لـ"اليوم السابع"، إن إدارة الشئون الإجتماعية بمدينة الزينية قامت بتسليم كشوف بهذه الحالات بإجمالى عدد 900 اسم لإدارة الزينية، حيث أنه سيتم صرف شهرين أبريل ومايو فى التاريخ السابق ذكرة يوم 15 أبريل 2020.

وكان العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، قد صرح أنه يجرى العمل على مواصلة أعمال صرف المعاشات الخاصه بالمواطنين من أهالى الزينية قبلى وبحرى من مكتب بريد الزينية بحرى، مشيراً إالى أنه للتيسير على المواطنين وضمان عدم التكدس والتزاحم، تقرر أن يتم فتح صالة مركز شباب الزينية بحرى بجوار مكتب بريد الزينية بحرى كإستراحة للأهالى خلال ساعات عمل البريد لتسهيل عملية صرف المعاش على كبار السن، وذلك فى ضوء تطبيق كافة أجهزة الدولة للإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد COVID -19 ومنع انتشاره.

1 رئيس مدينة الزينية يتابع العمل بالوحدات الصحية
 رئيس مدينة الزينية يتابع العمل بالوحدات الصحية

 

أعمال تعقيم مجلس مدينة الزينية
أعمال تعقيم مجلس مدينة الزينية

 

جانب من تعقيم المنشآت الحيوية بالزينية
جانب من تعقيم المنشآت الحيوية بالزينية

 


الاقصر

جولات على الوحدات الصحية

مكافحة فيروس كورونا

اخبار الاقصر

تعقيم مجلس مدينة الزينية

فيروس كورونا

اخبار مصر اليوم

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