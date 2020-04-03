رئيس جامعة حلوان يشيد بجهود أطباء مستشفى العزل ويدعو لدعم المستشفيات الجامعية

كتب محمد صبحى

أشاد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان بجهود الاطقم الطبية، من أطباء وأطقم تمريض ومسعفين بمستشفى العزل 15 مايو باعتبارهم يمثلون مصدر الأمان و الطمأنينة للمرضي المصابين بفيروس كورونا لما يقومون به من عمل من أجل حصار فيروس كورونا وتأمين حياة المرضى والحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

وأعرب رئيس جامعة حلوان، عن ثقتة الكبيرة في قدراتهم العالية في التعامل مع حالات الإصابة بفيروس كورونا وداخل غرف العمليات للحالات الطارئة المستجدة على بعض المصابين ومستوى التعامل الطبي رفيع المستوى، مشيراً إلى أنه يتم التواصل المستمر يومياً مع إدارة الفرق الطبية للاطمئنان على سلامة الفريق الطبي والوقوف على مستوى جاهزية المستشفي في استقبال الحالات والتعرف على احتياجات المستشفى من مستلزمات والفريق الصحي لتقديم الدعم المعنوي واللوجستي لهم خلال الفترة الحالية.

وأوضح رئيس جامعة حلوان فى بيان صادر عن جامعة حلوان، أن المستشفيات الجامعية تضم أساتذة علي مستوي متميز من الخبرة يواكبون أحدث مايستجد من الأبحاث الطبية العالمية وهم بحاجة إلى الدعم المستمر فى ظل ما يواجهون من ضغوط خلال الفترة الطارئة الحالية، مشيراً إلى أن دعم مستشفيات الجامعة يأتي علي رأس أولوياته لامدادهم بما يلزم من الخدمات الطبية لتخفيف معاناة المرضي مقدما الشكر الي أطباء مستشفى العزل 15 مايو التابعة للجامعة لجهودهم وتفانيهم في خدمة المرضى.

كما أكد الدكتور ممدوح مهدي عميد كلية الطب أن هناك تعاون بين مستشفيات جامعة حلوان، مؤكداً العمل على قدم و ساق لاستمرار تقديم الخدمات الصحية للمواطنين في كافة التخصصات مع سعى المستشفيات لتوفير الحماية للعاملين بها.

وأشاد الفريق الطبي بمستشفي العزل مستشفى 15 مايو التابعة لجامعة حلوان بالدعم المقدم من قبل رئيس الجامعة الدكتور ماجد نجم، وأشار الدكتور ابو سيف عبد الحميد مدرس مساعد بقسم الرعايه المركزة والدكتور أحمد الشافعي أخصائي بقسم الأمراض المتوطنة إلى أن رئيس الجامعة حريص على الإتصال بهم يوميا للإطلاع على كافة الإحتياجات والمتطلبات لدعم المستشفى والطاقم الطبي بإستمرار هذا بالإضافة إلى الدعم المعنوي، واضعاً إمكانيات الجامعة لدعمهم في ظل انعزالهم لخدمة ورعاية المرضي مؤكدين على اتباع الأطباء لكافة تعليمات وزارة الصحة والخطط التي يضعها رئيس الجامعة لإدارة الازمة بكفاءة عالية.

وفي سياق متصل وبهدف تحقيق الترابط والتكاتف بين كافة جهات الدولة لمواجهة فيروس كورونا دعا رئيس جامعة حلوان أعضاء هيئة التدريس و العاملين وكافة جموع الشعب المصري إلى دعم الفريق الطبي وأطقم التمريض في المستشفيات الجامعية وذلك بهدف تحسين الرعاية الطبية الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك عقب إعلان وزارة التعليم العالي عن فتح باب التبرع للمستشفيات الجامعية علي حساب 111111 لتحسين جودة الرعاية المقدمة لملايين المواطنين.