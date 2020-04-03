اليوم السابع
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دبى تستضيف المسافرين العالقين وتوفر لهم الإقامة فترة إتمام إجراءاتهم

الجمعة، 03 أبريل 2020 01:53 م
دبى تستضيف المسافرين العالقين وتوفر لهم الإقامة فترة إتمام إجراءاتهم مطار دبى
إيمان حنا

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أكدت مطارات دبي اليوم أن العمل جارٍ لإنهاء إجراءات المسافرين الذين اضطروا للبقاء في مطار دبي الدولي، وعددهم 91 مسافراً ومسافرة، بسبب تعليق أغلب رحلات الطيران للركاب اعتبارًا من منتصف ليل يوم الثلاثاء 24 مارس 2020، في إطار التدابير الوقائية والاحترازية المكثفة التي تتخذها الدولة للحد من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19). وفق البيان .

 

وقد تقرر استضافة جميع الركاب الـ91 المتبقين في المطار من جنسيات مختلفة في فنادق مطار دبي مع تطبيق تدابير الحجر الصحي اللازمة، إلى حين الانتهاء من الإجراءات الخاصة بهم في أقرب فرصة، سواء لتمكينهم من العودة مجددا إلى أوطانهم، أو الانتهاء من إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتمكينهم من الدخول إلى الدولة، وفق المعايير والاشتراطات الموضوعة من قِبَل الجهات المختصة.

وقال بول جريفيث الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي: "الظروف التي نمر بها والعالم من حولنا استثنائية وغير مسبوقة وتركيزنا الأساسي ينصب على ضمان حصول الركاب العالقين على مستويات الرعاية والاهتمام اللازمين". وأضاف: "إننا نعمل بشكل وثيق مع شركات الطيران والهيئات لإجلاء الركاب من خلال إجراءات الفحوصات الصحية وإجراءات الجوازات لاتخاذ ترتيبات إدخالهم إلى الحجر الصحي أو مساعدتهم على تنظيم رحلاتهم لإعادة الركاب إلى موطنهم الأصلي أو وجهاتهم المستقبلية".

وأوضح جريفيث أن هناك رحلات يومية تقلع من مطار دبي الدولي ومن دبي وورلد سنترال لإعادة الركاب إلى دولهم، ونقلهم إلى المحطة الأولى لرحلاتهم أو الوجهة التي كانوا متوجهين إليها، في الوقت الذي عمل فيه موظفو خدمة المطار على مدار الساعة لتقديم كافة أشكال المساعدة للمسافرين.

وكان إجمالي العالقين نحو 600 راكب، إما بسبب تقليص رحلاتهم خارج مطار دبي الدولي، أو لأنهم كانوا يسعون إلى دخول دولة الإمارات العربية المتحدة بعد وضع قيود على الدخول إلى الدولة، إلا أن الجهود لم تتوقف بل تم تكثيفها لإيجاد البدائل الكفيلة بإعادة الركاب العالقين في المطار إلى بلدانهم، بينما تم توفير أقصى درجات العناية للجميع.

 

وكانت مطارات دبي قد بذلت جهودا مكثفة خلال الفترة الماضية ومنذ صدور قرار تعليق الرحلات من أجل تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة للمسافرين العالقين، حيث تم توفير غرف للإقامة في فنادق مطار دبي وكذلك توفير الوجبات الغذائية مع تلبية مختلف متطلباتهم الأساسية من أجل معاونتهم خلال هذه الفترة، 

 


الامارات

كورونا

العالقين

وباء كورونا

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