توزيع شرائح تابلت أولى ثانوى الجمعة والسبت بـ8 مدارس ببنى سويف.. تعرف عليها

بنى سويف أيمن لطفى

أعلنت محافظة بنى سويف عن استمرار توزيع شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى خلال يومى الجمعة والسبت الموافقين 3 و4 أبريل الجاري، داخل المدارس التى تم تخصيصها لهذا الغرض، وذلك للتيسير على الطلاب وأولياء الأمور، و ضمن خطة الدولة الشاملة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وأشار بيان صحفى مساء اليوم الخميس، إلى أن محافظ بنى سويف، وجه بسرعة تخصيص 8 مدارس لتوزيع الشرائح على الطلاب بداية من الساعة 9 صباحًا وحتى الرابعة عصرا وهي مدارس: الشهيد غريب عبد التواب بمركز الواسطى، الشهيد أحمد محمد كامل بمركز ناصر، والشهيد هشام طعمة ببنى سويف، ومحمد مبروك خطاب شرق النيل، واهناسيا الثانوية بنات، وفاطمة الزهراء بنات بمركز ببا، وعبد الحميد عبد الحفيظ بسمسطا، والشهيد عصام سالم بنات بالفشن، عصرا، وذلك بالتنسيق بين مديرية التربية والتعليم والشركة المصرية للاتصالات.

وأثنى محافظ بنى سويف على الجهود غير العادية التى تبذلها الشركة المصرية للاتصالات من خلال التعاون مع المحافظة والجهات المعنية فى تسليم الطلاب شرائح التابلت، خاصة مع اقتراب موعد الامتحانات، إذ يتم الالتزام بالاجراءات الوقائية لسلامة الطلاب والموظفين سواء من الشركة أو التربية والتعليم ، مؤكدا على أن هذه الفترة تشهد تكاملا وتعاونا غير مسبوق لانجاح الخطة الشاملة للدولة فى مجابهة تداعيات فيروس كورونا ، كما أن ما تبذله الشركة المصرية للاتصالات يعد جهدا يستحق الإشادة بجانب جهود التربية والتعليم.

وأشار المهندس أحمد عباس رئيس قطاع شمال الصعيد بالشركة المصرية للاتصالات، إلى التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتسليم شرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوى فى الإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، وذلك تفاديًا لتكدس الطلاب وأولياء الأمور فى فروع ومراكز مبيعات الشركة حرصُا على سلامتهم فى ظل مخاوف انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى أن أولياء الأمور يمكنهم الحصول على الشريحة الخاصة بالتابلت المدرسى بسهولة من خلال فرق العمل التابعة للمصرية للاتصالات والمتواجدين فى المدارس أو الإدارات التعليمية المختلفة التى حددتها المحافظات من خلال الإدارات التعليمية، حيث يتم تنظيم عمليات التسليم بشكل آمن خاصة فى ظل الاجراءات الاحتراية الحالية.

ونوه المهندس رضا عدلى مينا مدير عام منطقة تليفونات بنى سويف عن توزيع شرائح التابلت يومى الجمعة والسبت بالمدراس الثمانية فى استجابة لتوجيهات محافظ بنى سويف، وفى إطار خطة الدولة لمجابهة فيروس كورونا من خلال العديد من الاجراءات منها منع التجمعات والزحام،مشيرا إلى أن عدد الشرائح المستهدف توزيعها 14056 ، تم توزيع 13597 بنسبة 96.73%و المتبقى 459 شريحة ،مناشدا أولياء الأمور والطلاب بالتوجه للمدارس المعلن عنها لاستلام الشرائح فى هذين اليومين إذ يستمر التوزيع فيهما كمجهود إضافى من العاملين بالشركة.

وقالت سهام يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم إنه وفقا لخطة المديرية بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات، التى اعتمدها محافظ بنى سويف، بدأت أعمال توزيع شرائح التابلت منذ الاثنين الماضى لطلاب الصف الأول الثانوى، وتوافد أولياء الأمور للحصول على الشرائح، وتم التشديد على مراعاة إتباع الارشادات والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تحمى العاملين وأولياء الأمور وتمنع التكدس والازدحام حفاظا على صحة المواطنين.

يذكر أن محافظ بنى سويف إطمأن خلال جولته الميدانية أمس الأربعاء داخل بعض المدارس، على إتباع الإرشادات والإجراءات الإحترازية والوقائية للطلاب وأولياء الأمور وتوفير مقاعد انتظار كافية بالمدارس والحفاظ على ترك مسافات متباعدة بينهم حفاظاً على عدم التكدس والإختلاط، مطالبا بأهمية توعية الطلاب بالالتزام بهذه الاجراءات الوقائية، ومشددا على المتابعة المستمرة لهذه المقرات حتى الانتهاء من أعمال التسليم.



