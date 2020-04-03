اليوم السابع
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تعرف على الخدمات الاجتماعية المقدمة من صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس

الجمعة، 03 أبريل 2020 05:00 ص
تعرف على الخدمات الاجتماعية المقدمة من صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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حددت اللائحة الداخلية المنظمة لعمل صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى الخدمات الاجتماعية التى يقدمها الصندوق لأعضائه .

وفيما يلى يرصد "اليوم السابع " الخدمات الاجتماعية من صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم حيث يقدم الصندوق العديد من الخدمات وتتمثل في الآتى:-

1 - تقديم إعانة مالية لأسرة العضو في حالة الوفاة أو وفاة أحد أفراد أسرته.

 2- تقديم إعانة مالية للعضو أو لأسرته في حالات الضرورة وذلك وفقًا لتقدير مجلس الإدارة.

3 - تقديم إعانة مالية للعضو في حالة تجنيده بقيمة تعادل المرتب الأساسي وتصرف له طوال مدة التجنيد الإلزامية.

4 – يعمل  الصندوق  على صرف منحة زواج للفرد في حالة الزواج الأول له.

كانت الجريدة الرسمية، نشرت قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بشأن اللائحة الداخلية المنظمة لعمل صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى.

كما أنه لا يعد صندوق الرعاية الجديد لأعضاء هيئة التدريس  بديلًا عن صناديق الرعاية الحالية بالجامعات، لكنه نظام إضافي ومكمل لما هو قائم بالفعل، ويعد نظامًا اختياريًا لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ولا يوجد ما يمنع من الجمع بين عضوية صندوق الرعاية الجديد بجانب عضوية النظام القائم حاليًا بالجامعات، لمن يرغب من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ويقدم الصندوق الجديد خدمات الرعاية الاجتماعية إلى جانب الرعاية الصحية، كما يقدم خدماته لأسر أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، المادة الأولى باللائحة التنفيذية المنشورة بجريدة الوقائع المصرية تنص على أن تُنظم أحكام هذه اللائحة وتنص التصرفات المالية والإدارية لصندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

 

 


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