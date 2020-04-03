اليوم السابع
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تطهير وتعقيم محطة السكة الحديد والشوارع بأبوقرقاص فى المنيا .. صور

الجمعة، 03 أبريل 2020 12:37 م
تطهير وتعقيم محطة السكة الحديد والشوارع بأبوقرقاص فى المنيا .. صور تطهير وتعقيم محطة السكة الحديد والشوارع
المنيا - حسن عبد الغفار

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تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص أعمال التطعير والتعقيم للهيئات والمنشآت الحكومية، حيث قامت الوحدة المحلية برئاسة العقيد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بحملة مكبرة لتطهير الشوارع بمركز ومدينة ابوقرقاص بالتعاون مع الكب البيطرى ، وقد تم تطهير وتعقيم محطة السكة الحديد وعدد من شوارع المركز .

وأكد رئيس المركز، أنه في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتنفيذاً للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية لاعمال تنفيذ خطة لتطهير وتعقيم مشددة بشوارع مركز ومدينة ابوقرقاص .
 
ويواصل فريق التعقيم برش وتطهير عددا من شوارع المدينة  ضمن الخطة لتطهير وتعقيم جميع شوارع المدينة. 
 
وأصدر رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص توجيهاته بتفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس في جميع القطاعات  وطرق الوقاية منه وطرق انتشاره ومقاومته والعمل على توعيه المواطنين مع الاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي باستمرار مع التوجيه بتوزيع وتعليق منشورات التوعية بالفيروس في كافة المصالح الحكومية لتعريف العاملين بطرق الوقاية منه والإجراءات الاحترازية التي يجب إتباعها تجنبا للإصابة.
 
وأشار إلى استمرار عمل غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات.
 
كما تفقد رئيس الوحدة المحلية  حملة نظافة ليلية مكبرة وأكد على ضرورة الاهتمام بالنظافة بالمدينة ورفع كفاءة مدخل ومخارج المدينة  وتهذيب الأشجار ودهان الأرصفة والتجميل بمدينة ابوقرقاص  وقد اسفرت الحملة عن رفع 40  طن مخلفات صلبة واتربة بالمدينة ورفع 60  طن قمامة بالمدينة .
 
 ومن ناحية أخرى أعلنت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة برئاسة محمد عزب وكيل الوزارة ، أرقام تليقونات الدعم الفنى لطلاب الصف الاول الثانوى بادارات المحافظة التعليمية لتحقيق التواصل الامن والفعال والسريع بين المعلم ، والطالب ، وولى الامر .
 
كما تم التعامل بالكاشف الحرارى بمديرية التربية والتعليم للكشف عن فيروس كرونا المستجد ، فى إطار الاجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة لمنع انتشار الفيروس ، ومنها تطهير وتعقيم المنشات الحكومية والمدارس بمختلف مراكز المحافظة .
 
وكان اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا ، قد شدد على رؤساء الوحدات المحلية بالاهتمام بالنظافة العامة ومواصلة أعمال التعقيم والتطهير للشوارع والميادين ، والمنشات الحكومية .
 
تطهير وتعقيم محطة السكة الحديد والشوارع (1)
تطهير وتعقيم محطة السكة الحديد والشوارع (1)

تطهير وتعقيم محطة السكة الحديد والشوارع (2)
تطهير وتعقيم محطة السكة الحديد والشوارع (2)

تطهير وتعقيم محطة السكة الحديد والشوارع (3)
تطهير وتعقيم محطة السكة الحديد والشوارع (3)

تطهير وتعقيم محطة السكة الحديد والشوارع (4)
تطهير وتعقيم محطة السكة الحديد والشوارع (4)
 

 


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وحدات محلية

فيروس كورونا

ابوقرقاص

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