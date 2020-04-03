تطهير وتعقيم محطة السكة الحديد والشوارع بأبوقرقاص فى المنيا .. صور

وأكد رئيس المركز، أنه في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتنفيذاً للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية لاعمال تنفيذ خطة لتطهير وتعقيم مشددة بشوارع مركز ومدينة ابوقرقاص .

ويواصل فريق التعقيم برش وتطهير عددا من شوارع المدينة ضمن الخطة لتطهير وتعقيم جميع شوارع المدينة.

وأصدر رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص توجيهاته بتفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس في جميع القطاعات وطرق الوقاية منه وطرق انتشاره ومقاومته والعمل على توعيه المواطنين مع الاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي باستمرار مع التوجيه بتوزيع وتعليق منشورات التوعية بالفيروس في كافة المصالح الحكومية لتعريف العاملين بطرق الوقاية منه والإجراءات الاحترازية التي يجب إتباعها تجنبا للإصابة.

وأشار إلى استمرار عمل غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات.