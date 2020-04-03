تطهير مديرية التربية والتعليم بالغربية ومكاتب الموظفين للحد من انتشار كورونا

الغربية - عادل ضرة

واصلت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية برئاسة المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، تنفيذ خطة تطهير مكاتب العاملين بديوان المديرية، والتي تمت في إطار خطة الإجراءات الوقائية والاحترازية المستمرة للوقاية من فيروس كرونا المستجد، وشمل التطهير جميع الطرقات وحجرات ومكاتب العاملين بالديوان، بالإضافة إلى الحمامات وكافة المرافق والمكاتب الملحقة بالإدارات النوعية التابعة للديوان.

من ناحيه اخرى تابع وكيل وزارة التربية والتعليم توزيع شرائح الاتصالات علي طلاب الصف الاول الثانوى العام للعام الدارسى 2019/2020 بإدارتى شرق طنطا التعليمية بمدرسة السادات الثانوية بالجلاءو إدارة وغرب طنطا التعليمية بمدرسة الشهيد محمد ابراهيم الخولي (الأحمدية سابقا ) ، وأكد على ضرورة اتباع تعليمات وزارة الصحة بالتباعد وعدم التزاحم والتعقيم وتنفيذ ذلك بكل دقه حفاظا علي الجميع .

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم الشكر لكل من قيادات المديرية ومديري الإدارات ومديرى المدارس لدورهم وتفانيهم بالعمل ومايبذلوه من جهد في هذه الظروف الخاصة لخدمة الطلاب وحرصا علي أمن وسلامة الجميع.

وكانت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، قد بدأت مرحلة تسليم شرائح بيانات التابلت التعليمي لطلاب الصف الأول الثانوي على مستوى جميع الإدارات التعليمية العشر، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بحضور الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

ففي مدرسة الشهيد محمد ابراهيم الخولي الثانوية ، (الأحمدية الثانوية سابقا)، تم تسليم شرائح البيانات للتابلت التعليمي، بحضور محافظ الغربية، يرافقه وكيل الوزارة، حيث بدأ الاستقبال بقياس درجة الحرارة لجميع الحضور وتعقيمهم بالمطهرات قبل الدخول للمدرسة، و تفقد محافظ الغربية مراحل تسليم الطلاب للشرائح، وتبين انضباط وانتظام جميع الطلاب المستهدفين من الاستلام، وتباعد كل طالب عن الآخر بمسافة كبيرة تضمن لهم عدم الاختلاط ببعضهم البعض منعاً لانتشار الأمراض.

يأتي ذلك ضمن تعليمات وتوجيهات وكيل الوزارة لجميع مديري عموم الإدارات التعليمية، بضرورة تنظيم مقاعد للطلاب المستهدفين بالاستلام بينهم مسافة لا تقل عن متر منعاً لانتشار الأمراض، كما تم التنبيه أيضاً بضرورة قياس درجات الحرارة لجميع الطلاب والعاملين قبل الدخول للمدارس.



استمرار اعمال التطهير بمديرية التربية والتعليم



تسليم شرائح التابلت



تطهير مديرية التربية والتعليم بالغربية