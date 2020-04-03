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تضامن كفر الشيخ: طهرنا وعقمنا 16 دور رعاية ومسنين لمنع انتشار فيروس كورونا

الجمعة، 03 أبريل 2020 03:00 ص
تضامن كفر الشيخ: طهرنا وعقمنا 16 دور رعاية ومسنين لمنع انتشار فيروس كورونا
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تشهد 16 دور رعاية أعمال تطهير وتعقيم وتوعية بفيروس كرونا، وتقديم مساعدات للمقيمين بها، إضافة لتقديم مساعدات للأسر الفقيرة والأشد فقرًا بمحافظة كفر الشيخ، إضافة لصرف معاش تكافل وكرامة بـ36 مدرسة تابعة لمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

أكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن بكفر الشيخ أننا لدينا 7 دور رعاية أيتام و3 دور دفاع اجتماعي و3 دور تأهيل على مستوى محافظة كفر الشيخ، بالإضافة لدور المسنين، تم تطهيرها وتعقيمها، ولصق إرشادات وتوعية للمقيمين بها، تنفيذًا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وقال مسلم: "هناك تواصل دائم مع مديرية الصحة والإدارات الصحية والمراكز الطبية لتقديم كل أنواع الدعم من تطهير ومتابعة على مدار الساعة، وأنه شدد على النظافة عامة لجميع المؤسسات".

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه تابع المرور علي دور الأيتام بمدينة كفرالشيخ، للتأكد من اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، وذلك بتشكيل لجنة من إدارة حقوق الإنسان بالمحافظة، تحت إشراف اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، وبرئاسة الدكتورة وسام وهدان، مدير وحدة حقوق الإنسان، وفريق من مديرية الشئون الصحية.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تم فحص الشهادات الصحية لجميع العاملين بدور الأيتام، وشرح أسلوب التنفيذ عمليًا، كذا التوعية بالالتزام بالإرشادات والمعايير الصادرة من وزارة الصحة والسكان بشأن الإجراءات الاحترازية للسلامة الشخصية ومكافحة العدوى، والتوعية بكيفية تكوين المحاليل المطهرة وشرح عملية التطهير داخل المنشأة، والتوجيه للعاملين المترددين علي المنشأة باتخاذ كل الإجراءات الوقائية من بينها تغيير الملابس وبعد الأحذية، وارتداء الماسك الواقي وكيفية التخلص منه بعد الاستخدام، والتنبيه علي الألعاب الخاصة بالأطفال الرضع وحتي سن 6 سنوات، والتنبيه برفع السجاد عن الطرقات في الفترة الحالية لتيسير عملية تطهير الممرات بصورة دورية.


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