ترامب يهاجم زعيم الأقلية فى مجلس الشيوخ.. ويدافع عن إدارته لأزمة كورونا

كتبت: نهال طارق

هاجم الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رسالة إلى زعيم الأقلية الديمقراطية فى مجلس الشيوخ، على هامش مؤتمر فريق مكافحة كورونا الذى عقد منذ قليل فى البيت الأبيض.

وقال ترامب موجهاً حديثه لتشاك شومر: "لقد عرفتك لسنوات عديدة، لكنني لم أكن أعرف أبدًا مدى سوء عضو مجلس الشيوخ عن ولاية نيويورك حتى أصبحت رئيسًا".

وجاء رد ترامب بعد انتقادات شومر لاستجابة الرئيس ترامب وإدارته للأزمة التى تسبب فيها انتشار وباء كورونا فى الولايات المتحدة، حيث دعا ترامب إلى وضع قيصر عسكرى للإشراف على إنتاج المعدات الطبية.

وبدوره، قال صهر الرئيس ترامب، إن الرئيس طلب منه كسر كل حاجز للمساعدة في جهود مكافحة كورونا، ومتابعا: "الرئيس يريد منا أن نفكر خارج الصندوق ونحصل على أفضل الأفكار للحفاظ على سلامة الأمريكيين".

فيما قال الأدميرال جون بولوتشيك، في حديثه عن سبب ذهاب معظم الإمدادات التي تم نقلها جواً والتي وصلت إلى نيويورك من الصين في وقت سابق من هذا الأسبوع ، إلى السوق التجاري: "هذه هي الطريقة التي تسير بها الأمور عادةً".

قال: "أنا أضع الحجم في هذا النظام، بدلاً من إرسال الإمدادات مباشرة إلى وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية".

واشتكى حكام الولايات بما في ذلك أندرو كومو حاكم نيويورك، من أن الولايات يجب ألا تتنافس ضد بعضها البعض لتأمين الإمدادات الطبية المنقذة للحياة.

وفي نفس السياق، أعلن الرئيس ترامب عن مجموعة جديدة من المبادئ التوجيهية لدور التمريض لمكافحة فيروسات التاجية بالإضافة إلى التوجيهات السابقة من الإدارة التي أمرت دور التمريض بعدم السماح للزوار غير الضروريين طبياً.

وقال ترامب إن الإدارة ستوصى: "جميع مرافق دار التمريض بتعيين نفس الموظفين لرعاية نفس المجموعة من السكان باستمرار" للمساعدة في منع انتشار COVID-19.