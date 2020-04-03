ترامب يعلن توجيهات جديدة بشأن أزمة كورونا

كتبت: نهال طارق

قال ترامب خلال جلسة الإحاطة اليومية، إنه وافق على تحويل مستشفى مركز جافيتس المؤقت إلى مركز علاج لمرضى COVID-19، وفى السابق تم تصميم المركز لاستيعاب مرضى الفائض.

كما أعلن الرئيس ترامب عن مجموعة جديدة من المبادئ التوجيهية لدور التمريض لمكافحة فيروسات التاجية بالإضافة إلى التوجيهات السابقة من الإدارة التي أمرت دور التمريض بعدم السماح للزوار غير الضروريين طبياً.

وقال ترامب إن الإدارة ستوصى جميع مرافق دار التمريض بتعيين نفس الموظفين لرعاية نفس المجموعة من السكان باستمرار للمساعدة فى منع انتشار COVID-19.

بالإضافة إلى ذلك، قال الرئيس إن الإدارة ستوصي بأن تقوم دور رعاية المسنين بتعيين مناطق منفصلة للمقيمين الأصحاء والمرضى."

وقال ترامب، إن هذه ممارسة من المرجح أن تستمر الوكالات الصحية في التوصية بها لفترة طويلة فى المستقبل.

تأتي إرشاداته بعد إصابة Covid-19 بأكثر من 140 دار رعاية في جميع أنحاء البلاد.

ومن جانبه اعلن بيل دي بلاسيو عمدة مدينة نيويورك في مؤتمر صحفي اليوم إن سكان نيويورك ينصحون الآن بارتداء غطاء للوجه عندما يكونون في الخارج أو بالقرب من أشخاص آخرين.

وشدد دي بلاسيو على أن ذلك لا يعني أن على سكان نيويورك ارتداء قناع طبي عندما يكونون بالخارج وأنه يجب تركهم للعاملين في مجال الرعاية الصحية، قال دي بلاسيو: "يمكن أن يكون شيئًا تقوم بإنشائه في المنزل مثل باندانا".

يأتي هذا التوجيه بعد أن تم نشر دراسة أمس حول الانتشار غير العرضي للفيروس.