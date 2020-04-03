اليوم السابع
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ترامب يتعرض لمطاردت من الساحرات وينتقد الديموقراطيين

الجمعة، 03 أبريل 2020 12:36 ص
ترامب يتعرض لمطاردت من الساحرات وينتقد الديموقراطيين ترامب
كتبت: نهال طارق

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عبر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب عن غضبه من تعرضه لانتقادات من "الساحرات" على حد وصفه وانتقد جهود الكونجرس للحفاظ على الرقابة على استجابة وتعامل الإدارة الأمريكية مع أزمة كورونا، واصفا جهودهم بأنها "سخيفة".

وقال: "هذا ليس وقت السياسة، التحقيقات الحزبية اللانهائية - ها نحن نعود مرة أخرى ثم أضاف أن الديمقراطيين يساعدون أرقام استطلاعاته".

وكرر ترامب أنه لا يريد ولايات تعتمد على الحكومة الفيدرالية وقال "نحن مصدر ثانوي" ، مضيفا أن الحكومة الفيدرالية يجب أن تكون الملاذ الأخير، مضيفا أن حكام الولايات بالطبع يائسون - يحتاجون إلى اللجوء إلى الملاذ الأخير.

ومن جانبه، قال جاريد كوشنر صهر الرئيس إن ترامب طلب منه "كسر كل حاجز" للمساعدة في هذا الجهد، مضيفا الرئيس يريد منا أن نفكر خارج الصندوق ونحصل على أفضل الأفكار للحفاظ على سلامة الأمريكيين.

وفي نفس السياق أعلن الرئيس ترامب عن مجموعة جديدة من المبادئ التوجيهية لدور التمريض لمكافحة فيروسات التاجية بالإضافة إلى التوجيهات السابقة من الإدارة التي أمرت دور التمريض بعدم السماح للزوار غير الضروريين طبياً.

وقال ترامب إن الإدارة ستوصي "جميع مرافق دار التمريض بتعيين نفس الموظفين لرعاية نفس المجموعة من السكان باستمرار" للمساعدة في منع انتشار COVID-19.

بالإضافة إلى ذلك، قال الرئيس إن الإدارة ستوصي بأن تقوم دور رعاية المسنين "بتعيين مناطق منفصلة للمقيمين الأصحاء والمرضى."

وقال ترامب أن هذه ممارسة من المرجح أن تستمر الوكالات الصحية في التوصية بها "لفترة طويلة في المستقبل".


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